Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, nhằm tập trung đẩy mạnh hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất, tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính, ngay từ những tháng đầu năm 2023, các lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã chủ động rà soát, nghiên cứu, đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

Đồng thời cũng tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ký ban hành Quyết định số 616/QĐ-CAT, về việc phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Thái Bình.

Theo danh mục thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Thái Bình, có những thủ tục trước đây mất khoảng 1 tuần để giải quyết, tuy nhiên sau khi cắt giảm còn có 2 ngày, tạo thuận lợi cho nhân dân. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa/TA

Theo đó, Công an tỉnh Thái Bình thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết đối với 101 thủ tục hành chính (trên tổng số 167 thủ tục thuộc thẩm quyền, = 60%) trên 9 lĩnh vực gồm: Đăng ký, quản lý cư trú; Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân; Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; Đăng ký, quản lý con dấu; Quản lý xuất nhập cảnh; Phòng cháy, chữa cháy; Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ; Chính sách; tổng thời gian cắt giảm 182,5/579 ngày làm việc; tỷ lệ cắt giảm thời gian giải quyết đạt 31,5% so với quy định.

Ở lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú (Công an xã, phường, thị trấn) trước đây việc đăng ký thường trú thời gian giải quyết theo quy định là 7 ngày làm việc, hiện tại Công an tỉnh Thái Bình cắt giảm chỉ còn 2 ngày làm việc.

Việc xóa đăng ký thường trú cũng vậy, trước đây là 5 ngày làm việc, hiện tại cắt giảm chỉ còn 2 ngày làm việc.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, Công an huyện, thành phố rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết dịch vụ công trực tuyến, nhân rộng mô hình điểm cải cách hành chính cấp xã... nhằm nâng cao hơn nữa sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan Công an.