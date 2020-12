Gián điệp Nga bị tố giật dây vụ tấn công mạng vào chính phủ Mỹ

Bộ Tài chính Mỹ

Cụ thể, các nguồn tin giấu tên am hiểu về vụ việc tiết lộ, tin tặc làm việc cho chính phủ Nga đã xâm nhập vào mạng lưới máy tính của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại Mỹ cùng với một số cơ quan khác của chính phủ Mỹ. Đây được cho là một phần của chiến dịch gián điệp toàn cầu kéo dài nhiều tháng của Moscow.

Trước đó, theo Reuters, các tin tặc đã thực hiện một vụ tấn công phức tạp nhằm vào Bộ Tài chính Mỹ cũng như Cục Quản lý Thông tin và Viễn thông Quốc gia (NTIA) thuộc Bộ Thương Mại. Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, vụ tấn công nghiêm trọng tới mức NSC phải triệu tập một cuộc họp vào ngày 12/12.

Tin tặc được cho là đã sử dụng nền tảng Microsoft Office 365 để theo dõi email của các nhân viên thuộc Bộ Tài chính và NTIA suốt nhiều tháng.

Một phát ngôn viên của Bộ Thương mại xác nhận về cuộc tấn công, thêm rằng họ đã "yêu cầu Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở Hạ tầng An ninh (CISA) thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ và FBI tiến hành điều tra".

Một nguồn tin am hiểu vấn đề này cho biết các quan chức Mỹ đã họp vào cuối tuần để đánh giá mức độ của các vụ xâm nhập của tin tặc và thực hiện các biện pháp đối phó. Tuy nhiên, các dấu hiệu ban đầu cho thấy rằng, vụ xâm nhập đã kéo dài vài tháng và nghiêm trọng đáng kể.

Theo nguồn tin này, các tin tặc Nga, được biết đến với mật danh APT29 hoặc Cozy Bear, là một bộ phận của Cơ quan Tình báo Nước ngoài (SVR) của chính phủ Nga. Họ bị cáo buộc xâm nhập vào hệ thống email trong một số nhân viên trong chính phủ Mỹ. Những tin tặc này được cho là cùng một nhóm người Nga đã tấn công các máy chủ email của Bộ Ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng dưới thời chính quyền Obama. FBI tính đến nay chưa có bình luận gì về vụ việc.