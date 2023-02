Gian nan hành trình đi tìm con của đôi vợ chồng khuyết tật

Nhân duyên đã định

Ngày 2/2/2023, bố, mẹ, chị gái anh Hóa gần như thức cả đêm trước để rạng sáng đến Bệnh viện đón cháu nội chào đời. Hơn 4h sáng gia đình di chuyển đến Bệnh viện, khoảng 5h30 phút bé Đậu Đậu được gia đình dự kiến đặt tên là Đỗ Khánh Ngân chào đời sau ca mổ "mẹ tròn con vuông" trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình, người thân.

Vợ chồng anh Đỗ Văn Hóa và chị Nguyễn Thị Tuyết hạnh phúc bên con gái vừa chào đời. Ảnh: Văn Hoàng

Chúng tôi có mặt ở Bệnh viện đúng lúc anh Đỗ Văn Hóa ngồi trên xe lăn bế con trên tay, rồi đùa nghịch với bé trong sự bỡ ngỡ của người đàn ông lần đầu làm bố. Cháu bé như biết được niềm vui của bố nên thỉnh thoảng cựa quậy, cau mày, mở mắt nhìn bố như muốn nói lời chào bố, chào thế giới để tạo thêm niềm vui, hạnh phúc cho bố.

Khi các nhân viên y tế đưa cháu bé trở lại phòng hồi sức, anh Đỗ Văn Hóa dõi theo rồi nhanh tay lấy điện thoại gọi hai bên nội ngoại. "Tuyết sinh mẹ tròn con vuông rồi mẹ nhé! Tuyết sinh bé được 3,3 kg rồi dì nhé, hai mẹ con đều khỏe mạnh" - anh Hóa nói qua điện thoại khi chia sẻ niềm vui với gia đình.

Được biết, anh Đỗ Văn Hóa, quê ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa bị liệt hai chân sau một tai nạn, mọi sinh hoạt cá nhân gần như phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác, còn vợ là chị Nguyễn Thị Tuyết, ở huyện Yên Định bị khuyết tật ở tay trái sau nhiều ngày nằm viện vì sốt cao, co giật. Gia đình Tuyết có hoàn cảnh rất khó khăn.

Anh Hoá tươi cười khi chào đón con đầu đời. Anh bị liệt hai chân sau một tai nạn, chị Tuyết bị khuyết tật ở tay trái sau nhiều ngày nằm viện vì sốt cao, co giật. Ảnh: Văn Hoàng

Hai người lớn lên trong những hoàn cảnh khác nhau, ở hai địa phương cách xa nhau hàng chục cây số, và số phận đã đưa họ đến với nhau trong một lần Tuyết tự lái xe ba bánh đến dự một buổi họp mặt của câu lạc bộ người khuyết tật tại huyện Hậu Lộc. Sau "tiếng sét ái tình" trong lần chạm mặt đầu tiên, Tuyết như bị "say nắng" khi đến nhà Hóa chơi. Sau đó hai người có nói chuyện, chia sẻ những khó khăn, niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống với nhau thông qua mạng xã hội.

Hai người yêu nhau lúc nào không biết, câu chuyện tình đẹp và hiếm có này đã đưa hai người đến với nhau sau hơn 4 năm tìm hiểu, tháng 12/2020 hai bên gia đình vui mừng tổ chức lễ cưới cho Hóa và Tuyết, niềm vui là vậy, sau lễ cưới là đầy những lo toan, cơm, áo, gạo, tiền… nhiều người đặt câu hỏi không biết hai người khuyết tật lấy gì nuôi nhau khi về một nhà.

Nhớ lại chuyện cũ, chị Tuyết chia sẻ rằng: "Trước khi xác định nên duyên vợ chồng với nhau anh Hóa cũng tự ti lắm, anh bảo không cưới, khuyết tật thế này lấy nhau không có tương lai, chỉ làm khổ nhau thôi. Em phải động viên mãi, rồi nói về tương lai như một giấc mơ của hai vợ chồng có một ngôi nhà nhỏ, có con, sống trong hạnh phúc. Thuyết phục mãi anh ấy mới chịu cưới".

Giấc mơ có thật

Tổ chức đám cưới xong, anh Hóa chuyển đến huyện Yên Định sinh sống, hai vợ chồng mở cửa hàng tạp hóa và kinh doanh online, trải qua những tháng ngày vất vả, gia đình có cuộc sống dư giả hơn. Hai vợ chồng tìm hiểu trên mạng xã hội thấy có những cặp gia đình đều là người khuyết tật nhưng vẫn có thể có con. Động lực càng nhân đôi khi ở gần nhà Hóa có vợ chồng khuyết tật đã sinh thành công cặp song sinh bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Hai vợ chồng anh Hoá vỡ oà hạnh phúc bên con gái. Ảnh: Văn Hoàng

Tìm hiểu kỹ, xác định tư tưởng, chuẩn bị tâm lý và đặt niềm tin rất lớn với giấc mơ một gia đình hạnh phúc, vợ chồng Hóa - Tuyết đã đến Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ thăm khám.

Chia sẻ với phóng viên, ThS.BS Hà Ngọc Mạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ, người trực tiếp thực hiện thụ tinh nhân tạo cho vợ chồng Hóa - Tuyết - nói: "Bệnh viện đã làm thủ thuật lấy tinh trùng từ ống dẫn, chúng tôi dùng dụng cụ chỉ nhỏ bằng sợi tóc luồn vào ống dẫn tinh lấy tinh trùng ra. Đây là một kỹ thuật đặc biệt được thực hiện tại Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ thành công mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của anh Hóa".

Chị Tuyết bên con gái bụ bẫm, đáng yêu. Ảnh: Văn Hoàng

Còn BS Luyện Thị Ngọc Dung, Khoa Sản phụ Hiếm muộn của bệnh viện này là người trực tiếp chăm sóc cho chị Tuyết trong quá trình thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm hồ hởi kể lại: "Khi hai vợ chồng Hóa - Tuyết đến bệnh viện cũng đắn đo suy nghĩ nhiều, dù được gia đình hậu thuẫn, động viên, cả hai vợ chồng là người khuyết tật, chị Tuyết đi lại khó khăn nên phải bố trí sao cho hạn chế đi lại. Tôi đã sắp xếp chị ấy ở gần nhà để tiện chăm sóc, cũng may kết quả thành công ngay từ lần đầu thực hiện".

Chị Tuyết không giấu được niềm vui khi biết tin mình đậu thai: "Lần đầu tiên nghe có em bé, chúng em hạnh phúc vỡ òa, em nghe tin xong nhắn cho chồng và gia đình mà tay run, hồi hộp không biết diễn tả như nào. Rồi đến mấy ngày sắp sinh con đạp nhiều hơn, em mong chờ ngày con được ra đời, thời gian đó em đêm từng giờ, từng phút".

Cùng đến bệnh viện chăm cháu, bà Lê Thị Lộc (71 tuổi), mẹ anh Đỗ Văn Hóa dường như vẫn chưa tin vào một giấc mơ có thật đã đến với gia đình, bà nói: "Khi hai đứa yêu nhau tôi lo lắm, không biết hai đứa ăn uống như thế nào, chăm sóc như nào, cuộc sống sau này ra sao? Ban đầu tôi chẳng bao giờ dám nghĩ, dám mơ là sẽ có cháu nội là con của Hóa, lúc đầu tôi nghĩ Hóa sẽ không có con, nhưng giờ trình độ, chuyên môn bác sỹ tốt, giấc mơ đã thành hiện thực, chứ như ngày xưa tàn phế như thế là không có tương lai".

Nghĩ về tương lai của con, cháu sau này, bà Lộc đã sẵn sàng bỏ ruộng đồng, bỏ mọi vật chất để giúp các con về mặt tinh thần bởi bà nghĩ giờ tuổi cao, sức yếu, chỉ mong có sức khỏe để chứng kiến hành trình về tương lai của con, cháu. "Giờ chúng nó có tương lai rồi" - Niềm vui thể hiển rõ trên khuôn mặt bà Lộc.

Ngồi trên chiếc xe lăn bên cạnh giường vợ đang nằm nghỉ, nhìn vợ, nhìn con hồi lâu, anh Hóa quay về phía các nhân viên y tế đang đến thăm và chúc mừng thành công của hai vợ chồng rồi chia sẻ đầy cảm xúc: "Con gái chào đời là niềm mong ước của cả hai bên gia đình nội ngoại.

Chỉ mong Khánh Ngân sau này khỏe mạnh, biết chia sẻ, yêu thương mọi người. Em chúc cho các bác sỹ bệnh viện làm được nhiều ước mơ khác được thành công, những hình ảnh, câu chuyện của vợ chồng em mong được các nhà báo lan tỏa, mong những người có hoàn cảnh như em tự tin, mọi chuyện sẽ được viên mãn" - Anh Đỗ Văn Hóa mong muốn.

Còn chị Tuyết muốn gửi lời đến với tất cả những cặp vợ chồng không may mắn có được cơ thể lành lặn và hiếm muộn một lời chúc may mắn nhất, "hi vọng mọi người cũng được như vợ chồng em, có được đứa con yêu, đứa con tinh thần. Hi vọng các bác sỹ sẽ tiếp tục cống hiến, đem lại niềm vui cho mọi người giống như đã đem đến cho vợ chồng em".