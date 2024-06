Gian nan tìm nhà thầu sửa chữa mái taluy cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Năm 2023, cao tốc Nội Bài - Lào Cai nằm trong danh sách tuyến đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Do đó, VEC có kế hoạch dự chi hơn 200 tỷ đồng đầu tư, xây dựng công trình sửa chữa định kỳ hư hỏng mặt đường và hệ thống an toàn giao thông. Ngoài ra, VEC cũng dự chi khoảng 5 tỷ đồng để gia cố hư hỏng mái taluy thuộc tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.