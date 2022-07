Giáo dục hot nhất: Đã rõ nghi vấn lộ đề thi tốt nghiệp THPT, dữ liệu của 30 triệu dân Việt bị rao bán

4.000 sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM được cấp bằng tốt nghiệp

Hơn 4.000 sinh viên, học viên của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM sẽ được cấp bằng tốt nghiệp bắt đầu từ ngày 20/7. Đợt này trường sẽ cấp bằng cho sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp từ tháng 7, 10, 12 của năm 2021 và tháng 3/2022.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM sẽ cấp bằng cho sinh viên từ 20/7. Ảnh: FB trường



Như vậy, sau hơn 1 năm mong mỏi, các sinh viên bị "treo" bằng tốt nghiệp sẽ được nhận bằng.

Việc sinh viên trường này bị "treo bằng" xảy ra từ khi PGS Đỗ Văn Dũng, nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM hết tuổi quản lý từ ngày 1/5/2021.

Sau 1 năm nhập nhằng, vừa qua, Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã họp và thống nhất giao ông Lê Hiếu Giang, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM từ ngày 24/6 đến ngày 31/10/2022.

Trên diễn đàn tin tặc br*******, hacker "meli0das" rao bán một cơ sở dữ liệu chứa khoảng 30 triệu bản ghi và tương ứng với mỗi bản ghi là dữ liệu của một người Việt Nam.

"meli0das" cho biết dữ liệu được khai thác từ "một trang web phổ biến về giáo dục" ở Việt Nam vào tháng 7/2022. Mỗi bản ghi bao gồm tên người dùng, địa chỉ email, số điện thoại, họ tên, điểm số, trường học, quận/huyện, tỉnh/thành phố, ngày khởi tạo...

Meli0das rao bán dữ liệu của 30 triệu học sinh, giáo viên Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi nhận được thông tin về nghi vấn trên, Bộ GDĐT đã phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, rà soát. Kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu từ các mẫu dữ liệu (do người rao bán chia sẻ) thông qua dung lượng dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, trường dữ liệu, độ chính xác dữ liệu, và logic sắp xếp dữ liệu cho thấy nguồn dữ liệu này khác với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục do Bộ GDĐT quản lý. Hiện nay, Bộ GDĐT đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công an để tiếp tục xác minh.

Ngày 15/7, Sở GDĐT Hà Nội đã thông báo 11 trường hạ điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm 2022. Trong danh sách này các trường hạ điểm chuẩn chủ yếu là ở khu vực ngoại thành, gồm có: THPT Bất Bạt (từ 17 xuống 15), Nguyễn Văn Trỗi (từ 19 xuống 18), Trần Hưng Đạo Hà Đông (từ 34.5 xuống 34), Hoài Đức C (từ 27.5 xuống 27.25), Tự Lập (từ 24.75 xuống 24), Lý Tử Tấn (từ 24.25 xuống 23), Lưu Hoàng (từ 17.75 xuống 16.75). Trường THPT Minh Quang hạ điểm chuẩn từ 17 xuống 15 và được tuyển sinh những học sinh có điểm thi từ 17 trở lên trên phạm vi toàn thành phố. Trường THPT Bắc Lương Sơn giữ nguyên điểm chuẩn là 15 điểm và cũng được tuyển sinh học sinh toàn thành phố có điểm thi từ 17 trở lên.

Ngoài ra, 3 trường THPT chuyên công lập cũng hạ điểm chuẩn lớp 10 gồm: Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam; Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ; Trường THPT Chu Văn An. Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Kết quả xác minh nghi vấn lộ đề thi tốt nghiệp THPT

Bộ GDĐT cho biết đã nhận được kết quả xác minh nghi vấn lộ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 từ cơ quan chức năng của Bộ Công an. Theo đó, kết quả xác minh cho thấy, hoàn toàn không có việc lộ đề thi môn Ngữ văn. Việc dự đoán tên tác phẩm sẽ ra trong đề thi chính thức của 3 sinh viên (thuộc một trường đại học tại TP.HCM) là quản trị mạng "Kaito Kid" dựa trên sự phân tích của các cá nhân trong nhóm và kết quả bình chọn của cộng đồng mạng.

"Kaito Kid” là 3 sinh viên đoán đề thi Ngữ Văn theo phân tích cá nhân. Ảnh: VTV



Đối với đề thi môn Toán, Bộ GDĐT cho biết, hành vi tiết lộ đề thi môn Toán trong thời gian thi của một thí sinh tại Hội đồng thi TP.Đà Nẵng (trong lúc làm bài thi môn Toán, thí sinh này đã sử dụng điện thoại chụp ảnh câu hỏi đề thi, đăng lên mạng nhờ giải hộ) đã vi phạm Quy chế thi. Cơ quan chức năng của Bộ Công an đang phối hợp với các bên liên quan làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vụ việc này không ảnh hưởng tới chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Việt Nam đạt thành tích cao tại Olympic Toán học quốc tế và Olympic Vật lý quốc tế 2022



Thông tin từ Bộ GDĐT, đội tuyển Olympic Toán học quốc tế Việt Nam tham dự cuộc thi Olympic Toán học quốc tế năm 2022 (IMO 2022) tại Nauy đã có 6/6 học sinh Việt Nam đoạt giải. Cụ thể 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng.

Với thành tích này, đội tuyển Olympic Toán học quốc tế Việt Nam xếp thứ 4/104 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ.

6/6 học sinh đoạt giải tại Olympic Toán học quốc tế Việt Nam. Ảnh: Bộ GDĐT

Bên cạnh đó, 5/5 học sinh tham gia Olympic Vật lý Quốc tế 2022 đều đoạt giải với 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng.

Với tỷ lệ 100% đoạt Huy chương và theo cách xếp hạng huy chương, Việt Nam đứng thứ 5, sau: Trung Quốc, Romania, Hàn Quốc và Hoa Kỳ.



Bộ GDĐT lý giải điều chỉnh môn Lịch sử 52 tiết/năm học và thay tổ hợp 5 thành 4 môn lựa chọn

Về kế hoạch điều chỉnh môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành (Bộ GDĐT) cho biết, chương trình môn Lịch sử phần bắt buộc 52 tiết/năm học không phải là chương trình được xây dựng mới từ đầu mà được điều chỉnh tinh giảm từ chương trình môn Lịch sử 70 tiết/năm học đã được xây dựng trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên việc thực hiện sẽ bảo đảm về tiến độ và chất lượng như Kế hoạch đã ban hành.

Để kịp thời triển khai năm học 2022-2023, Bộ GDĐT đang thực hiện theo Kế hoạch đã ban hành, trong đó sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện quy trình rút gọn trong việc xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành cho biết thêm, việc bồi dưỡng giáo viên triển khai Chương trình GDPT 2018, trong đó có môn Lịch sử (70 tiết/năm học) đã được tổ chức thực hiện trong những năm qua và sẵn sàng triển khai năm học 2022-2023. Nay, việc điều chỉnh chương trình được thực hiện tinh giảm từ chính chương trình mà giáo viên đã được bồi dưỡng nên giáo viên đã bảo đảm năng lực để thực hiện.