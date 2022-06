Hồi hộp chờ điểm thi

Hơn 1 tuần trôi qua kể từ ngày gần 94.000 thí sinh hoàn thành kỳ thi tuyên sinh vào lớp 10 tại TP.HCM. Hiện tại, Sở GDĐT đang trong giai đoạn chấm thi và dự kiến công bố điểm thi vào ngày 24/6 tới đây. Thời điểm này cũng là lúc các thí sinh hồi hộp, lo lắng chờ đợi kết quả thi.

Em Tuấn Kiệt, học sinh lớp 9 trường THCS Trường Thọ (TP.Thủ Đức) cho biết, dự tính kết thúc kỳ thi em sẽ "bung xõa" để chờ kết quả. Thế nhưng, tâm trạng cứ lo lắng, chờ đợi nên không thoải mái được như mong muốn.

Kết thúc kỳ thi quan trọng vào lớp 10, nhiều học sinh thấp thỏm chờ đợi kết quả. Ảnh: M.Q

"Em làm bài 3 môn đều khá tốt, nếu tự chấm điểm thì môn Toán và Ngoại ngữ khả năng được 7 điểm trở lên. Đối với môn Văn, em nghĩ được khoảng 6-7 điểm. Năm nay em đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Thủ Đức (TP.Thủ Đức). em rất hy vọng sẽ đạt được mục tiêu" - Kiệt nói.

Để "giết thời gian", Kiệt cho biết vừa có chuyến du lịch quanh thành phố cùng các bạn, trong đó, các em trải nghiệm xe buýt 2 tầng, đi xe đạp công cộng và đến các bảo tàng trong thành phố.

Tương tự, thí sinh Yến Nhi, học sinh Trường THCS Trần Quang Khải (quận 12) cũng hồi hộp, chờ đợi kết quả thi. Sau kỳ thi, Nhi cho biết không đi đâu chơi mà chỉ ở nhà phụ giúp ba mẹ và học thêm vài môn học.

"Em biết có lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề gì nhưng vẫn rất lo. Theo công bố đáp án của Sở GDĐT, em thấy bài thi 3 môn của em nằm trong khoảng 6-8 điểm. Tuy vậy, không biết kết quả điểm công bố sẽ như thế nào" - Nhi thổ lộ.

Nhiều bài thi có điểm cao

Theo một số giám khảo tham gia chấm thi năm nay, phổ điểm phổ biến ở 3 môn từ 5-7 điểm. Tuy nhiên, ở bài thi môn Toán, Ngoại ngữ xuất hiện nhiều điểm 9, 10. Riêng môn Văn đã có một bài thi đạt 9,25 điểm.

Kỳ thi lớp 10 năm nay, TP.HCM có hơn 700 thí sinh bỏ thi. Ảnh: M.Q

Ở môn Văn, giám khảo chấm thi cho biết, phổ điểm trung bình là 6-7,5 điểm. Tuy nhiên, mỗi phòng thi cũng có 2-3 bài có điểm dưới mức trung bình. Trong đó, có bài đạt 1,5-1,75 điểm do làm sai phần đọc hiểu, bỏ trắng không làm phần nghị luận xã hội hoặc chỉ trích thơ, viết mở bài…

Một giám khảo khác cho biết, ở phần đọc hiểu, thí sinh thường lấy được 2,5 điểm do đề mở, câu trả lời có sẵn trong văn bản. Nhưng trong phần nghị luận xã hội, nhiều thí sinh làm sai phương pháp nghị luận. Đề yêu cầu viết văn bản ngắn buộc phải có 3 phần mở bài, thân bài, kết bài nhưng thí sinh mới chỉ viết một đoạn văn nhỏ; hoặc mới chỉ giải thích được 1 vế nên không đạt được điểm cao. Ngoài ra, ở phần nghị luận văn học, thí sinh phân tích sơ sài, không phân tích nghệ thuật mà chỉ nêu nội dung. Phần liên hệ hầu như chỉ nêu tác phẩm liên hệ mà thiếu phân tích, trích dẫn, không chỉ ra điểm gặp gỡ.

"Nhìn chung, môn thi Văn năm nay bài viết đều đều, ít bài viết sáng tạo và có sự đột phá. Bài thi điểm giỏi không nhiều, trung khá thì phổ biến hơn" - vị giám khảo cho biết.

Thí sinh bàn luận đề thi sau khi kết thúc môn Toán. Ảnh: M.Q

Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, một giám khảo chấm thi cho biết đã chấm được bài đạt 9,25 điểm. Giám khảo này đánh giá, bài thi này thí sinh đã thể hiện được sự sáng tạo, tư duy, lập luận, nắm vững phương pháp. Ngoài kiến thức văn học thí sinh còn có vốn kiến thức thực tế, thể hiện bản thân đã đọc nhiều, viết nhiều và không hề lối mòn.

Ở môn Toán, nhiều giám khảo đánh giá phổ điểm phổ biến từ 5-7 điểm. Trong đó, có nhiều bài làm sáng tạo, gây bất ngờ. Số bài làm đạt điểm 9, 10 nhiều. Đặc biệt, trung bình mỗi phòng thi có vài bài đạt điểm số này.

Một giám khảo chia sẻ: Hiện tại, bài thi có kết quả thấp nhất là 2 điểm, nhưng số lượng không nhiều, chỉ có khoảng vài bài. So với mọi năm thì kết quả năm nay ấn tượng hơn, nhưng điều này không phải là do đề thi dễ hơn mà do các thí sinh học bài đúng trọng tâm, đầu tư nghiêm túc. Điểm thi môn dưới trung bình cũng đã xuất hiện tuy nhiên không nhiều so với mọi năm. Nguyên nhân điểm thấp là do học sinh thiếu kiến thức cơ bản và thực tế là không học bài.

Phụ huynh hồi hộp chờ đợi con sau giờ thi môn cuối cùng. Ảnh: M.Q

Ngoài ra, nhiều giám khảo đánh giá, đề thi Toán năm nay rất phù hợp với bối cảnh dạy và học trong điều kiện dịch bệnh, phù hợp với tính chất của một kỳ thi tuyển sinh khi mang tính phân hóa rõ ràng ở 30% còn lại. Thực tế, các bài làm đạt điểm cao là đã có sự tư duy cao, nắm chắc kiến thức. Đặt biệt rất nhiều bài làm đạt 9, 10 có sự sáng tạo trong phương pháp làm bài, thậm chí là… đi khác với đáp án của Sở GD-ĐT ở môn toán.



Trong đó, nhiều giám khảo cho biết hài lòng và bất ngờ với cách thể hiện bài thi của học sinh trong câu số 7. Để trả lời câu hỏi thực tế này, nhiều thí sinh đã có sự sáng tạo, đưa ra phương pháp giải hoàn toàn khác so với đáp án. Theo giám khảo, dù cách giải có khác so với đáp án nhưng thể hiện sự tư duy, lập luận và có kết quả cuối cùng đúng thì các em vẫn đạt điểm tối đa.

Ở môn tiếng Anh, nhiều giám khảo đánh giá, bài làm đạt điểm 10, 9-9,75 khá nhiều. Dù vậy, vẫn có khoảng 40% bài thi dưới điểm trung bình, phổ biến ở mức điểm là 4 dưới 5. Bài thi thấp nhất là 1,5 điểm. Phổ điểm phổ biến nhất mà học sinh hay đạt được là ở mức từ 5-7 điểm. Những bài làm đạt điểm dưới trung bình thường không làm được ở phần viết câu, phần word form. Cạnh đó, rải rác sai ở đoạn văn số 2 do đoạn văn này xuất hiện nhiều cụm từ…

"Năm nay số bài thi đạt điểm 10 đã xuất hiện khá sớm, ngay từ những xấp bài thi đầu tiên chứ không phải là các xấp giữa như trước đây. Đặc biệt, số bài làm đạt điểm 10 xuất hiện với tần suất nhiều. Thậm chí có phòng thi không có bài nào dưới 8 điểm", một giám khảo chia sẻ.

Theo đánh giá, điểm thi năm nay có sự phân hóa khá lớn, có sự không đồng đều. Điều này cho thấy đề thi ở mức cơ bản chiếm đến 70% và 30% còn lại là phân hóa, nâng cao dành cho học sinh khá, giỏi. Do đó, nếu học sinh nắm chắc các kiến thức cơ bản thì các em dễ dàng đạt được điểm 7, bài làm có thêm sự chăm chút hơn thì đạt trên 8. Và bài làm thực sự chăm chút, thể hiện sự đầu tư của các em với môn học trong quá trình học thì sẽ đạt được 9-10.