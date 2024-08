Giáo dục mầm non TP.HCM: Triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới

Tại Hội nghị Tổng kết năm học 2023 - 2024 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non được tổ chức ngày 14/8, ngành Giáo dục mầm non TP.HCM đã nêu rõ những thành quả, thuận lợi và khó khăn trong năm học cũ, đồng thời triển khai định hướng cho năm học mới.

Ngày 14/8, Hội nghị Tổng kết năm học 2023 - 2024 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 đối với Giáo dục Mầm non đã được tổ chức. Ảnh: M.Q

Phát biểu tại hội nghị, bà Lương Thị Hồng Điệp - Trưởng phòng Giáo dục mầm non TP.HCM cho biết trong năm học 2023 - 2024, ngành Giáo dục mầm non đã đạt được nhiều kết quả. Trong đó, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục; rà soát, sắp xếp, và phát triển hệ thống mạng lưới trường lớp, tăng cường cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng kiểm định và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; nâng cao hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Phát triển đội ngũ quản lý và giáo viên mầm non...

Tại hội nghị, bà Lương Thị Hồng Điệp - Trưởng phòng Giáo dục mầm non TP.HCM cho biết trong năm học 2023 - 2024, ngành Giáo dục mầm non đã đạt được nhiều kết quả, bên cạnh đó cũng còn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Nguyệt Minh

Cũng theo bà Lương Thị Hồng Điệp, Giáo dục mầm non TP.HCM vẫn còn gặp nhiều khó khăn như tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia tại TP vẫn còn thấp đối với các trường dân lập, tư thục (công lập 51%; dân lập, tư thục 2,9%). Khó khăn trong việc chi trả lương cho đội ngũ nhân viên (nhân viên nấu ăn, phục vụ, bảo vệ, lao công) vì nguồn ngân sách nhà nước không cấp để chi trả cho đối tượng này.

"Khó khăn còn thể hiện ở việc một số quận huyện có xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhưng không có giáo viên đăng ký. Tỷ lệ trẻ em mẫu giáo 3-4 tuổi ra lớp tại một số quận huyện còn thấp. Việc thực hiện chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ em mẫu giáo theo thông tư của Bộ GDĐT vẫn chưa triển khai được toàn diện", bà Lương Thị Hồng Điệp chia sẻ.

Về triển khai định hướng năm học 2024 - 2025, bà Lương Thị Hồng Điệp nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể:

Tiếp tục thực hiện chủ đề "Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2021 - 2025, năm thứ 4.

Triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ GDĐT và UBND TP.HCM, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, sắp xếp, củng cố quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển mạng lưới lớp trường.

Cùng với đó, chủ động và thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng dịch, phòng bệnh nhất là các bệnh truyền nhiễm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Chuẩn bị nội dung, hình ảnh hoạt động góp phần tham gia triển lãm 50 năm Giáo dục mầm non TP.

Nâng cao việc tăng cường phát triển lĩnh vực phát triển thể chất cho trẻ phù hợp với điều kiện thực tế.

Tăng cường đầu tư và thực hiện các biện pháp đẩy mạnh xã hội hoá Giáo dục mầm non.

Cuối cùng là tiếp tục thực hiện chuyển đổi số trong quản lý Giáo dục mầm non; hoàn thiện cơ sở dữ liệu; duy trì và tăng cường công tác truyền thông.

Bên cạnh đó, Giáo dục mầm non cũng đưa ra những chỉ tiêu rõ ràng như: Tỷ lệ trẻ học bán trú và 2 buổi trên ngày đạt 99,8%; 100% các cơ sở giáo dục mầm non tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non; 100% cơ sở giáo dục mầm non xây dựng môi trường xanh, sạch,an toàn, thân thiện, trường học hạnh phúc; phấn đấu tăng tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia là 22%...

Bà Lê Thị Mỵ Châu – Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM ghi nhận những thành quả đạt được của Giáo dục mầm non trong năm học qua, đồng thời nhấn mạnh việc phát huy những ưu điểm và cố gắng tháo gỡ những khó khăn trong ngành. Ảnh: Nguyệt Minh

Bà Lê Thị Mỵ Châu – Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM đánh giá cao sự đồng thuận từ phòng chuyên môn, các cơ sở mầm non, các thầy cô và toàn cả sự đồng lòng ủng hộ của các phụ huynh. "Tôi mong rằng, chúng ta tiếp tục phát huy, những điều gì đã làm tốt thì làm tốt hơn nữa. Những khó khăn chúng ta sẽ tiếp tục khắc phục. Tiếp tục nhân rộng và triển khai chuyên đề: "Xây dựng trường học hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm", bà Mỵ Châu nói.

Hội nghị đã thông báo Quyết định Tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân thực hiện tốt Chương trình Giáo dục Mầm non và chuyên đề nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ năm học 2023 - 2024. Cụ thể, có 125 tập thể, 120 cá nhân đã được trao tặng giấy khen.