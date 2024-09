"Giật mình" giá rau xanh sau bão lũ: Thì là 250.000 đồng/kg, bí xanh 120.000 đồng/quả

Đáng chú ý, nhiều loại rau gia vị cũng rất đắt đỏ, rau thì là, hành, rau mùi (ngò) giá tăng vọt. Bỏ 10 nghìn đồng mua rau thơm, khách chỉ nhận được 2 cọng hành, 2 cây rau mùi và thì là.

Giá nhiều rau xanh tăng mạnh tại chợ 212, P. Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội sáng 12/9 (Video: NT).

Khi thắc mắc hỏi người bán hàng, chị Huệ nhận được câu trả lời: 1 gram thì là giá 25.000 rồi, trong khi đó các loại rau mùi cũng tương đương như vậy. Lấy đâu ra mua 10.000 được nhiều hơn.

Theo quan sát của PV, mặc dù các tiểu thương đều đầy ắp hàng hóa rau củ quả, song ai cũng bảo lấy giá nhập vào cao, phải bán cao. Nhiều người bán rau cho rằng nếu không mua nhanh sẽ hết hàng hoặc chỗ khác còn báo cao hơn. KHi được hỏi đắt hơn siêu thị rất nhiều, người bán rau loan tin: "siêu thị hết rau xanh rồi".

Hiện tại các chợ truyền thống, mặt hàng thịt lợn, trứng gia cầm có nhích nhẹ, song cá nước ngọt là hàng hóa hiếm hoi giữ hoặc giảm giá so với ngày thường.

Nhiều mặt hàng rau củ quả tăng giá mạnh do người dân mua tích trữ (Ảnh: NT).

Một người bán cá ở chợ Cổ Nhuế, Q. Bắc Từ Liêm cho biết: "giá các loại cá trắm chép và rô phi giữ như ngày thường do nhiều người bán cá lồng ở sông, ao để phòng trừ lũ dâng nên giá nhập vào rẻ hơn.



Các loại thịt gà cũng chỉ tăng nhẹ so với ngày thường do lũ bão. Trong khi rau là hàng hóa đang bị tăng giá rất mạnh do tâm lý của người dân lo ngại ngập lụt, lũ bão không có rau nên các mặt hàng rau để lâu ngày như bí đỏ, bí xanh, khoai tây, cà rốt đều được đội giá từ 30%-50% so với trước đây.

Hiện tại Hà Nội rất nhiều siêu thị, cửa hàng chuyên doanh thực phẩm đang rất khó khăn về nguồn cung rau do tại các huyện cung ứng rau ở ngoại thành Hà Nội bị ngập nặng. Rau từ các địa phương khác như Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định về ít hơn thường lệ do một số địa phương ngập lụt, ảnh hưởng của mưa lũ và bão khiến nhiều diện tích rau vụ hè - thu bị phá hủy hoàn toàn.

Tại Hải Dương, các khu vực trồng rau tại các huyện như Thanh Hà, Gia Lộc, Thanh Miện cũng bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Rau bí xanh, bầu bị phá hủy giàn do bão; các loại rau ăn lá như rau muống bị ngập nước mưa, các loại rau cải chưa vào vụ, khiến nguồn cung càng khó khăn.

Cà chua, bí xanh, bắp cải, bàu, mướp là những loại củ quả để được dài ngày nên tăng giá cao (Ảnh: NT).

Trong khi đó, các thương lái cũng phải cung ứng ra các địa phương như Hải Phòng, Quảng Ninh do hai địa phương này vừa gánh chịu bão nặng nề.

Nguồn hàng rau ổn định nhất hiện nay là rau từ miền Trung, miền Nam chuyển ra Bắc, đặc biệt là rau ở Đà Lạt. Các hệ thống siêu thị như AEON, BigC, Mega Market, Win Mart đều đợi hàng từ miền Trung, miền Nam ra để cung ứng cho các đại siêu thị, trung tâm bán lẻ.