Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Như Thương (SN 1980, Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Về diễn biến vụ việc, vào trung tuần tháng 4, Tổ công tác của Công an phường Đội Cấn làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên phố Ngọc Hà đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Như Thương có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, tang vật là các túi nilon được giấu trong quần lót của đối tượng. Kết quả giám định số tang vật thu được là 1 túi nilon chứa 1,015 gam Methamphetamine, 1 túi nilon chứa 0,528 gam Ketamine, 1 túi nilong chứa 28 viên nén màu hồng đều là Methamphetamine có khối lượng 2,701 gam, 4 viên nén và bột đều là MDMA có khối lượng 1,860 gam.

Nguyễn Như Thương giấu ma túy trong quần lót nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi sự kiểm tra, phát hiện của lực lượng chức năng. Ảnh: CACC

Ở một diễn biến khác, Công an các quận Đống Đa, huyện Ứng Hòa cũng vừa liên tiếp bắt giữ các đối tượng liên quan đến ma túy.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thắng (SN 1969, 149 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Lê Văn Thắng bị Công an phường Quang Trung, quận Đống Đa phát hiện, bắt giữ vì có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại số 149 Nguyễn Lương Bằng trước đó.

Đối tượng tự nguyên giao nộp 1 túi nilon có 30 gói giấy chứa Heroin cho Công an phường Quang Trung. Kết quả giám định số tang vật thu được là 1,542 gam Heroin. Theo hồ sơ, Thắng đã có 1 Tiền án về tội mua bán trái phép ma túy.

Cũng theo Công an huyện Ứng Hòa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ứng Hoà cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Hải (SN 1969, Ngọc Sơn, Kim Bảng, Hà Nam) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý".

Cũng trong trung tuần tháng 4, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma tuý Công an huyện Ứng Hoà phối hợp Công an xã Hoà Lâm làm nhiệm vụ tại thôn Xuân Đài, xã Trầm Lộng phát hiện, bắt quả tang Hoàng Văn Hải có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý; tang vật thu giữ là 0,691 gam Heroin.