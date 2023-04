Quát cảnh sát hòng che giấu hành vi... tàng trữ ma túy

Chiều 18/4, tổ công tác Y9/141, Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an thị trấn Trạm Trôi (huyện Hoài Đức, Hà Nội) thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh và trật tự an toàn giao thông tại khu vực ngã tư Trạm Trôi theo hướng đi Sơn Tây.

Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (SN 1989) cùng số ma túy bị cảnh sát phát hiện.

Khoảng 16h cùng ngày, xuất hiện một người đàn ông điều khiển xe máy BKS: 29X3-170.67 lưu thông trên đường có biểu hiện đáng ngờ nên tổ công tác liền tổ chức dừng phương tiện kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng lập tức quay đầu xe với ý định bỏ chạy song không thành khi bị cảnh sát bao vây.

Tại chốt sau đó, đối tượng dù rất run rẩy, lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, thậm chí còn lớn tiếng với cán bộ của tổ công tác rằng không có chìa khóa mở cốp xe. Trước thái độ bất thường trên, cảnh sát kiểm tra kỹ người và phương tiện, quả nhiên sau đó phát hiện một túi nylon đựng 80 viên nén màu hồng (nghi là ma túy) trong túi quần của đối tượng.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai danh tính là Nguyễn Văn Mạnh (SN 1989; trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội) và thừa nhận toàn bộ số tang vật trên là ma túy tổng hợp vừa mua ở khu vực Bến xe Mỹ Đình để sử dụng.

Mạnh là đối tượng đã có 2 tiền án và 1 tiền sự trước đó với nhiều tội danh khác nhau.

Hiện tổ công tác Y9 đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Mạnh cùng tang vật về Công an thị trấn Trạm Trôi để tiếp tục điều tra và xử lý.