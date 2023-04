DJ Thái Hoàng bị bắt vì tàng trữ ma túy, đối mặt khung hình phạt nào?

DJ Thái Hoàng bị bắt tại Hải Dương

Ngày 22/4, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với tổ công tác 151 Công an tỉnh Hải Dương, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hải Dương và Công an phường Nhị Châu, TP Hải Dương tiến hành kiểm tra quán Ruby Club 18 tại địa chỉ đường gom An Định, khu 6, phường Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Tại thời điểm kiểm tra, quán đang bật nhạc công suất lớn, 94 người đang có mặt.

DJ Trần Thái Hoàng (quần đen) tại thời điểm trong quán Ruby Club 18. Ảnh: CACC

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Trần Thái Hoàng (SN 1991, đăng ký HKTT tại số 36 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) tàng trữ trái phép 1,535 gam ma túy loại ketamine.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng. Trần Thái Hoàng là người đánh nhạc DJ nổi tiếng được quán Ruby Club 18 thuê đến biểu diễn.

Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tổng cộng 5,332 gam ma túy MDMA tại các vị trí sàn nhà, bậc cầu thang trong quán Ruby Club 18.

Quá trình kiểm tra, phát hiện, thu giữ 2 bình khí nén là khí cười N2O và các vỏ bóng bay để phục vụ bán cho khách có nhu cầu sử dụng tại quán. Tiến hành xét nghiệm nước tiểu, lực lượng chức năng xác định có 11 người dương tính với các chất ma túy.

Mức phạt đối với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Văn Đồng (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, việc tàng trữ sử dụng ma túy trong các quán Karaoke, quán bar, vũ trường không phải là vấn đề mới, nhưng diễn biến ngày càng phức tạp và xuất hiện ở hầu hết các phương trên cả nước.

Điều này cho thấy những cơ sở kinh doanh này vẫn đang cố tình để khách vi phạm. Vì vậy, ngoài xem xét trách nhiệm của những người tàng trữ và sử dụng ma túy, cũng cần xem xét trách nhiệm đối với chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ để xảy ra tình trạng trên.

Quay lại vụ việc của DJ Thái Hoàng, theo luật sư Đồng, với việc tàng trữ trái phép 1,535 gram ma túy loại ketamine, có thể cơ quan điều tra sẽ sớm khởi tố hình sự đối tượng này về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý" theo quy định tại Điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trường hợp nếu bị chứng minh có tội, tùy tính chất mức độ mà DJ Thái Hoàng có thể đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 1 đến 5 năm theo quy định tại khoản 1 Điều 249.

Vị luật sư thông tin, pháp luật quy định, tàng trữ trái phép chất ma túy là hành vi cất giữ, cất giấu bất hợp pháp chất ma túy ở bất cứ nơi nào mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển hay sản xuất trái phép chất ma túy.

Thời gian tàng trữ dài hay ngắn không ảnh hưởng đến việc xác định tội này. Hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về quản lý chất ma túy. Vì thế, hậu quả của hành vi không phải là dấu hiệu bắt buộc để cấu thành tội phạm.

Đặc biệt, người phạm tội thực hiện hành vi vi phạm với lỗi cố ý, họ nhận thức được việc làm của mình có thể để lại hậu quả nghiêm trọng cho người khác và xã hội, xâm phạm đến các mối quan hệ được pháp luật bảo vệ nhưng vẫn để mặc cho hậu quả xảy ra.