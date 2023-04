Giống lúa TBR97 cho năng suất 10 tấn/ha tại vùng đất nghèo dinh dưỡng

Bắt đầu từ tháng 12/2022, ThaiBinh Seed đã phối hợp cùng Đảng ủy, UBND và khuyến nông xã CưMlan, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk xây dựng mô hình thâm canh giống lúa TBR97 nhằm tìm ra loại giống mới thay thế những giống lúa cũ đang giảm năng suất và dễ phát sinh sâu bệnh hại, giúp tăng thu nhập cho bà con nông dân trồng lúa.

Kết quả thử nghiệm, giống lúa TBR97 đã có năng suất cao, chất lượng tốt, sạch bệnh và người dân rất ưa chuộng.

Mô hình sản xuất giống lúa TBR97 tại xã Cư M’Lan (Ea Súp, Đắk Lắk)

Ông Tạ Ngọc Tân – lão nông xã Cư M’Lan trồng TBR97 vụ đầu tiên với diện tích 0,5 ha phấn khởi chia sẻ: "Lần đầu tiên trong cuộc đời làm nông của tôi, tôi có một vụ mùa bội thu với năng suất 5,5 tấn lúa tươi/ 0,5ha, không thể tin nổi vì đất của nhà tôi là đất cát pha, nghèo dinh dưỡng, bao năm trồng lúa nhưng năng suất rất thấp".



Cầm bông lúa vàng trĩu hạt, các hộ dân nơi đây tự tay cắt lúa để đánh giá sản lượng và cho biết vụ này thời tiết không thuận lợi, khắc nghiệt, mưa nhiều rồi lại nắng nóng liên tục, nhưng lúa TBR97 vẫn đứng vững trên đồng đất biên giới khi có thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu sâu bệnh rất tốt, đặc biệt chăm sóc lúa thì nhàn mà năng suất thì "đỉnh"nhất trong số tất cả các giống người dân canh tác trước đây.

Ông Tân cho biết thêm: "Là giống mới đưa vào sản xuất, nên lúc đầu chúng tôi cũng đắn đo, nhưng giờ với những đặc tính nổi trội như thế này, giống TBR97 đã thực sự chinh phục bà con chúng tôi rồi".

Giống lúa TBR97 cho năng suất hơn 10 tấn/ha tại vùng đất biên giới Ea Súp.

Không chỉ CưMlan mà hiện nay huyện Ea Súp đã triển khai nhiều mô hình cánh đồng mẫu lớn TBR97 đang trổ bông rất đẹp như tại xã La Jlơi với 50 ha, xã La Rvê với 117 ha. TBR97 hứa hẹn sẽ mang đến một mùa vàng bội thu cho bà con nơi đây trong nhiều vụ tới.

Tiềm năng phát triển kinh tế từ giống lúa TBR97

Giống lúa thuần TBR97 do Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn tạo. Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed là đơn vị độc quyền sản xuất, kinh doanh.

Theo đánh giá của Trạm Khuyến nông huyện Ea Súp, TBR97 là giống lúa cảm ôn, thích ứng rộng, chịu thâm canh, có tỉ lệ nảy mầm cao, khoảng 93%, nên cần lượng giống gieo sạ ít. Với mỗi 1 ha chỉ cần khoảng 140 kg giống. Mỗi cây mọc 7-8 nhánh hữu hiệu, cây con mọc khỏe, TBR97 được nhận xét có tỉ lệ đẻ nhánh khá cao và tập trung.

Ngoài ra, giống lúa TBR97 có ưu thế thân to, chắc, khoẻ, độ cứng tốt. Chiều cao vừa phải, khoảng 88cm và chiều dài bông từ 20-22cm chống đổ khá tốt.

Bà con nông dân huyện Ea Súp (Đắk Lắk) đánh giá chất lượng gạo TBR97.

Một trong những lý do có thể coi TBR97 là "bông hậu biên giới" là bởi tốc độ trổ nhanh, mỗi mét vuông trung bình có khoảng 268 bông, to, dài, nhiều gié, đóng hạt dày, hạt khá to và dài, có màu vàng sáng đẹp mắt. Cùng với đó, tỉ lệ hạt chắc cao ấn tượng, đạt tới 171 hạt/bông.

Qua thực tế thử nghiệm cho thấy, TBR97 cũng là giống kháng bệnh tốt, lúa sinh trưởng phát triển khoẻ, bộ lá xanh, đẹp.

Đặc biệt, khi gieo loại giống này, lượng thuốc trừ sâu được sử dụng sẽ giảm tải vì khả năng chống chịu tốt, hầu như không hoặc ít bị sâu bệnh phá hoại. Nhờ đó, người làm nông không những tiết kiệm công sức chăm sóc ruộng mà còn không phải lo lắng về chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, giống lúa TBR79 còn cho chất lượng gạo khá, hạt gạo dài, trong, cơm trắng, bóng, mềm, đậm, tỷ lệ gạo xát 68,0%, tỷ lệ gạo nguyên/gạo xát 71-78%, hàm lượng amylose 17,2%, được thị trường đánh giá cao.

Với những ưu điểm vượt trội cả về sức chống chịu sâu bệnh và năng suất, TBR79 của ThaiBinh Seed được trồng tại vùng biên giới huyện Ea Súp đã giúp cho bà con nơi đây phát triển kinh tế, đem đến cuộc sống ấm no.