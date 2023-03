Doanh nghiệp ráo riết tuyển công nhân, lao động vẫn tăng ca

Từ sau Tết Quý Mão, nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở TP.HCM liên tục kết nối, tuyển dụng lao động để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. Không phải tuyển dụng "chắp vá" cho đủ lực lượng thường thiếu hụt đầu năm, nhiều doanh nghiệp đang tuyển số lượng lớn công nhân, và sẵn sàng dành thời gian để dạy việc cho lực lượng lao động mới này.

Ông Phạm Quang Anh - Giám đốc Công ty may mặc Dony (quận Bình Tân, TP.HCM), cho biết hiện nay, công ty ông đang cần tuyển một lượng lớn lao động.

Công ty may mặc Dony (quận Bình Tân, TP.HCM) đang tuyển thêm số lao động tăng hơn 20% so với giữa cuối năm ngoái. Ảnh: Q.S

"Chúng tôi vẫn đang tuyển dụng lao động cho nhu cầu sản xuất của công ty. Trong đó bao gồm lực lượng công nhân làm việc tại xưởng và lực lượng làm việc ở khối hành chính văn phòng. Với vị trí làm việc tại xưởng, công ty đang tuyển thêm 20% lực lượng lao động so với quý III, quý IV của năm ngoái. Lao động tuyển mới đảm bảo các chế độ đầy đủ theo chính sách của công ty, không có gì thay đổi", ông Anh nói.

Ông Quang Anh cũng cho biết thêm, nguyên nhân khiến doanh nghiệp ông cần thêm lao động là do công ty chuyển hướng kinh doanh, đổi thị trường trọng điểm.

"Công ty chúng tôi đang tập trung vào nhóm khách hàng yêu cầu số lượng hàng lớn, giá cạnh tranh. Đối với thị trường châu Âu và Nhật thì công ty đã giảm bớt, vì những đơn hàng này đặt số lượng ít, không đều. Mỹ và Trung Đông là hai thị trường có số lượng đơn hàng lớn và khá đều, mặc dù lợi nhuận thấp hơn. Công ty đã chuyển sang nhóm thị trường này, dù lợi nhuận thấp nhưng đơn hàng nhiều hơn, sản lượng lớn hơn, do đó chúng tôi phải tăng lực lượng lao động", ông Anh lý giải.

Nằm trong Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7, TP.HCM), Công ty TNHH Furukawa Automotive Parts Vietnam (FAPV) đang cần tuyển dụng 1.000 công nhân trong lĩnh vực lắp ráp linh kiện. Đại diện đơn vị này cho biết, hiện doanh nghiệp đang rất cần tuyển công nhân nữ, độ tuổi từ 18 đến 40.

Vị này thông tin hiện doanh nghiệp đang mở rộng với quy mô 4 nhà máy, do đó cần tuyển thêm lực lượng lao động mới. Hiện nay, số lượng công nhân nam đơn vị đã tuyển dụng tương đối đủ. "Công nhân nam chúng tôi mới tuyển phần lớn là các bạn từ Đồng Nai, Bình Dương về nhiều. Có thể là do bên đó nhiều doanh nghiệp đã tinh giảm lao động", đại diện FAPV cho biết.

Giữa khó khăn, nhiều doanh nghiệp TP.HCM đã nhanh chóng chuyển hướng thị trường, tăng được đơn hàng và đang cần lượng lao động lớn, nhất là công nhân nữ. Ảnh: Q.S

Cũng theo đại diện đơn vị này, hiện nay, tình hình làm việc của công nhân tại công ty rất ổn định. Số lượng công nhân ở tại ký túc xá kín phòng. Mặc dù đơn hàng có giảm, nhưng công nhân vẫn tăng ca. Nhưng trước kia, công nhân tăng ca 50-60 tiếng/tháng, bây giờ còn 30-40 tiếng/tháng, tùy theo bộ phận làm việc.

Không chỉ tại các khu công nghiệp, tại nhiều lĩnh vực khác, doanh nghiệp cũng tuyển dụng rộng rãi lượng lớn lao động nhiều vị trí như giao hàng, bán hàng, tiếp thị…

Công ty TNHH Nước Uống Tinh Khiết Sài Gòn (SAPUWA) đang tuyển dụng nhân sự ở nhiều vị trí. Đại diện phòng nhân sự của công ty cho biết, đơn vị đang mở rộng quy mô kinh doanh, do đó cần tuyển thêm công nhân lao động ở xưởng, nhân viên giao hàng…

"Công ty chúng tôi đang mở rộng quy mô sản xuất, phát triển nhiều sản phẩm mới, nên rất cần thêm lực lượng lao động. Các vị trí bán hàng, công nhân, giao hàng chúng tôi vẫn đang tuyển. Đối với lao động giao hàng, chúng tôi không yêu cầu trình độ cao, nhưng cần có kỹ năng sử dụng các thiết bị thông minh, để cập nhật thông tin đơn hàng, địa điểm cần đến", đại diện SAPUWA cho hay.

Khoảng 15.000 vị trí việc làm cần công nhân

Hiện nay, theo nhìn nhận của lãnh đạo các doanh nghiệp, lượng đơn hàng vẫn chưa về mức ổn định. Tuy nhiên, đơn hàng đang có xu hướng quay trở lại, người lao động sẽ có cơ hội công việc hơn trong thời gian tới.

"Lượng đơn hàng vẫn ít hơn so với bình thường. Trước đây, do nhu cầu lớn, doanh nghiệp tuyển dụng nhiều, giờ đơn hàng giảm dẫn tới có một số lao động bị dôi dư. Việc dôi dư này không chỉ diễn ra theo vùng miền, mà toàn quốc. Do vậy mà lao động hoặc chọn làm công việc mới, hoặc phải chấp nhận giảm mức lương của mình xuống", ông Phạm Quang Anh - Giám đốc công ty may mặc Dony nhận định.

Doanh nghiệp dự kiến đơn hàng sẽ tăng trở lại từ tháng 6, tháng 7. Ảnh: Q.S

Theo ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM, trước tình hình nhiều công ty tại TP.HCM tinh giảm lao động, sở đã có trao đổi với Trung tâm dịch vụ việc làm tại hai tỉnh Long An và Tiền Giang, để có thể giới thiệu việc làm, giới thiệu chính sách bảo hiểm cho những lao động ngay khi bị cắt giảm tại địa phương.

"Tại các khu công nghệ cao, khu chế xuất, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn bình thường. Dự kiến tháng 6, 7, các doanh nghiệp mới bắt đầu tìm đơn hàng mới, tạo sự ổn định cho người lao động", ông Lâm nói.

Bà Lê Thị Kiều Phượng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, thông tin nếu người lao động có nhu cầu về làm việc ở quê, trung tâm sẽ kết nối với các tỉnh để giới thiệu việc làm. Đối với lao động muốn tiếp tục làm việc tại TP.HCM, trung tâm sẽ kết nối với các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực đang có nhu cầu tuyển dụng.

Theo thông tin từ Liên đoàn Lao động TP.HCM, trong quý 1/2023, nhu cầu tuyển dụng lao động tại TP.HCM khá lớn. Theo khảo sát của Sở Lao động Thương binh & Xã hội tại gần 500 doanh nghiệp, có khoảng 15.000 vị trí việc làm cần tuyển dụng ở các lĩnh vực như may mặc - da giày, điện - điện tử, hóa nhựa, sale...

Thời gian tới, dự kiến sẽ có nhiều công nhân quay trở lại làm việc, khi số lượng đơn hàng nhiều lên. Ảnh: Q.S

TP.HCM đang tổ chức rất nhiều hoạt động giao dịch việc làm, do các đơn vị hoạt động dịch vụ việc làm thực hiện. Trong đó, Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM tổ chức sàn giới thiệu việc làm 2 lần/tháng, kéo dài từ tháng 2 cho đến hết năm 2023.

Đặc biệt, đơn vị này cũng tổ chức nhiều sàn giao dịch việc làm theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Đây là phương án kết nối doanh nghiệp với lao động ở nhiều tỉnh thành, nhằm hỗ trợ tối đa cho người lao động khi chưa lên TP.HCM vẫn tiếp cận được việc làm.