Giữa scandal bị tố ngoại tình, Nguyễn Trọng Hưng suy sụp vì bị ném cà chua, không hối hận vì từng yêu Âu Hà My

Vài ngày trước, "hot boy màn ảnh Việt" Nguyễn Trọng Hưng đã đăng tải bài viết "phản pháo" vợ cũ Âu Hà My khi bị cô tố là kẻ bội bạc, tung bằng chứng ngoại tình với gái trẻ. Mới đây, nam diễn viên dành thời gian chia sẻ về cuộc sống và cảm xúc trong quãng thời gian vướng bê bối.

Nguyễn Trọng Hưng khẳng định không hối hận vì từng yêu Âu Hà My.

Nguyễn Trọng Hưng khẳng định, đến nay anh vẫn không hối hận khi yêu Âu Hà My. Theo lời kể của Nguyễn Trọng Hưng, sau gần một năm chung sống, giữa anh và Âu Hà My bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn, bất đồng. Cả hai thường xuyên cãi vã. Nam diễn viên "Đi qua mùa hạ" cho hay đến thời điểm quyết định ly hôn, mối quan hệ giữa hai người không có sự xuất hiện của người thứ ba.

Diễn viên Nguyễn Trọng Hưng cho biết thêm, trước Tết Nguyên đán 2020, anh và vợ cũ đã có một vài lục đục trong cuộc sống gia đình. Khi đó, bố Âu Hà My không may qua đời, vợ chồng anh phải chuyển về sống chung cùng mẹ vợ. Thời gian đầu, cuộc sống của họ rất vui. Nhưng sau, cứ vài ngày, Nguyễn Trọng Hưng và Âu Hà My lại cãi nhau. Mâu thuẫn của cả hai không thể tự giải quyết do có quá nhiều người can thiệp.

Nói về những bài đăng tố cáo của vợ cũ trên mạng xã hội, Nguyễn Trọng Hưng cho rằng đó đều là chuyện ngoài ý muốn. Ban đầu, nam diễn viên rất đau buồn vì bản thân cũng có nhiều điều sai trái. Nguyễn Trọng Hưng thừa nhận mình chủ quan khi chưa chính thức ly hôn đã tìm hiểu cô gái khác. Mọi chuyện xảy ra, anh rất suy sụp và mệt mỏi.

Nguyễn Trọng Hưng từng "phản pháo" vợ cũ sau khi bị tố là kẻ bội bạc, ngoại tình.

Nam diễn viên chia sẻ: "Khi xảy ra chuyện, chính tôi cũng rất suy sụp và mệt mỏi, thậm chí còn bị người khác ném cà chua vào mặt. Rất nhiều hợp đồng bị hủy, mặc dù công ty tôi đang hoạt động rất bình thường và không hề phá sản như lời Hà My nói".

Cuối cùng, "hot boy màn ảnh Việt" cho rằng trong ồn ào vừa qua, cả anh và Âu Hà My đều có lỗi. Nam diễn viên mong vợ cũ sớm nhận ra sai lầm để có thể kết thúc mọi chuyện.

Trước đó, sau một thời gian tạm khóa Facebook, tránh sự "tấn công" của cư dân mạng", Nguyễn Trọng Hưng đã đăng một bài viết gửi lời xin lỗi tới gia đình, người thân và cộng đồng mạng khi phải theo dõi thông tin tiêu cực liên quan đến mình, đồng thời đưa ra những ý kiến "phản pháo" lại vợ cũ.

Nguyễn Trọng Hưng - Âu Hà My thời còn mặn nồng.

Nguyễn Trọng Hưng khẳng định Âu Hà My hoàn toàn không có thai, không có chuyện anh nợ nhà vợ cũ 1 tỷ đồng. Nam diễn viên tiết lộ thêm anh và Âu Hà My đã ly thân từ rất lâu và đưa ra quyết định ly hôn trước sự chứng kiến của hai bên gia đình vào cuối tháng 6/2020. Đến ngày 26/8, họ chính thức không còn là vợ chồng.

Về phía Âu Hà My, sau khi đọc được bài đăng của chồng cũ, cô tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp, làm rõ ràng mọi chuyện. Nữ giảng viên khẳng định đoạn clip ghi lại làm bằng chứng Nguyễn Trọng Hưng ngoại tình, cô vẫn đang giữ bản gốc.