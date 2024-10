Góc nhìn pháp lý vụ 3 người phụ nữ ở Bắc Ninh bị khởi tố do lột đồ người khác giữa phố

Ngày 16/10, thông tin từ Công an TP. Bắc Ninh cho biết: Cơ quan CSĐT Công an TP. Bắc Ninh vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 người phụ nữ về tội "làm nhục người khác".



Điều đáng nói, 3 người phụ nữ trên đều là những thành viên, người thân trong gia đình gồm mẹ chồng, nàng dâu và người thân.

Hình ảnh camera ghi lại. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, ngày 14/10, ba người phụ nữ trên đã cùng nhau đến phường Vân Dương, TP Bắc Ninh hành hung, lột đồ một nữ công nhân giữa phố.

Theo những người này, nữ công nhân trên đã ngoại tình với chồng và con trai của những người trên nên họ mới từ tỉnh xa tìm đến để đánh ghen.

Vụ việc đánh ghen, hành hung, lột đồ nữ công nhân giữa phố đã được nhiều người dùng điện thoại quay clip, đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý những người có liên quan. Ảnh cắt từ clip.

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh phân tích: Điều 20, Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định "Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm".



Tội làm nhục người khác quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017:

Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

Phạm tội 02 lần trở lên;

Đối với 02 người trở lên;

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

Đối với người đang thi hành công vụ;

Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình;

Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

Làm nạn nhân tự sát.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Trường hợp hành vi của nhóm người đánh ghen gây tổn hại sức khỏe cho nữ công nhân từ 11% trở lên theo kết quả giám định pháp y, cơ quan có thể khởi tố tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015. Nếu kết quả giám định tỷ lệ thương tích dưới 11% nhưng cơ quan xác định hành vi của nhóm người đánh ghen có các tình tiết thể hiện tính chất côn đồ hoặc có tổ chức thì vẫn có thể xử lý theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Tuy nhiên, lưu ý quy định tại Khoản 1 Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2021.

Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155 và 156 của Bộ Luật hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết.

Do đó để có căn cứ xử lý hình sự nhóm người đánh ghen về tội "Làm nhục người khác" hoặc "Cố ý gây thương tích", nữ công nhân phải có đơn yêu cầu xử lý gửi cơ quan công an và cần sớm được giám định sức khỏe.