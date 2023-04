GoGi phủ nhận phản ánh "vật giống sán" ngoe nguẩy bên trong thực phẩm

Trước đó, sự việc "vật thể lạ" ngoe nguẩy bên trong miếng thịt bò, xảy ra tại nhà hàng GoGi House (chi nhánh Giang Văn Minh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người hoang mang. Theo bài đăng trên trang cá nhân, khách hàng H.H cho biết khi phát hiện vật thể được cho là sán "bò ra từ miếng thịt", người này đã thông báo cho nhân viên và yêu cầu giải thích. "Tuy nhiên, nhân viên lại khăng khăng cho rằng đó là gân của thịt, không phải sán", trích nội dung bài đăng. Vụ việc sau đó được lan truyền khắp các diễn đàn mạng xã hội và gây phản ứng khá mạnh mẽ.

Ngày 19/4, liên quan đến sự việc nêu trên, chuỗi nhà hàng GoGi House thông tin nội dung đính chính với phóng viên báo Dân Việt và đưa ra phủ nhận việc có ký sinh trùng trong thị bò. Theo đó, vào lúc 20h ngày 8/4/2023, nhân viên tại nhà hàng GoGi House Giang Văn Minh nhận được phản ánh từ khách hàng sử dụng dịch vụ tại nhà hàng, nghi ngờ có vật thể lạ xuất hiện trong phần thịt bò. Ngay khi tiếp nhận thông tin, nhân viên nhà hàng đã có lời giải thích đến khách hàng rằng thực chất vật thể lạ khách hàng nhìn thấy trong phần thịt bò là phần động mạch của thịt bò.

Hình ảnh "vật giống sán" gây hoang mang tại nhà hàng GoGi House Giang Văn Minh do khách hàng ghi lại

"Nhằm làm rõ sự việc này, chúng tôi đã gửi mẫu thịt có vật thể lạ tới cơ quan Kiểm nghiệm thuộc Cục Thú Y - Trung tâm chẩn đoán Thú y Trung ương. Đến nay, chúng tôi đã nhận được kết luận của cơ quan chức năng: Mẫu vật trong thịt trên không phải là mẫu ký sinh trùng mà là thành phần tự nhiên của thịt"- thông cáo của GoGi House nêu.

Đồng thời, đại diện GoGi gửi kèm các giấy tờ chứng nhận kiểm định sản phẩm động vật liên quan bao gồm Giấy chứng nhận kiểm dịch Cục Thú Y Việt Nam mã số 1266/2022/A01/CN-KDSPVNK- cấp ngày 22/10/2022; Giấy chứng nhận kiểm định sản phẩm động vật từ Cơ quan kiểm tra xuất khẩu của Canada.

Theo phiếu trả lời kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương ngày 14/4 nêu, hình thức lấy mẫu 1 mẫu thịt bò sống, 1 mẫu nướng tái. Ngày lấy mẫu là 13/4. Kết quả âm tính với ấu trùng gạo; quan sát mẫu thịt sống thấy có các mạch quản dạng ống, rỗng màu hồng nhạt, dài khoảng 7mm, đường kính khoảng 1,8mm. Theo đại diện GogGi House, thịt bò phục vụ tại nhà hàng là thịt bò nhập khẩu.

Chuỗi nhà hàng như Gogi House thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Cổng Vàng (Golden Gate) bên cạnh một số thương hiệu khác như Sumo BBQ, chuỗi lẩu Hutong Manwah, bia tươi Vuvuzela. Ngoài hệ thống các cửa hàng trên đường phố, Golden Gate cũng phát triển vào các trung tâm thương mại lớn như Vincom Nguyễn Chí Thanh, Aeon Mall Long Biên, Saigon Center, TTTM Pearl Plaza… Tổng giám đốc Golden Gate, ông Đào Thế Vinh còn là đại diện pháp luật của Công ty cổ phần TWO KINGS INVEST; Công ty TNHH Bất động sản Bạch Dương; Công ty TNHH SAKURA INVEST và chuỗi các chi nhánh của Golden Gate tại nhiều tỉnh, thành phố.

Dù vậy, việc lấy mẫu mang đi kiểm nghiệm do phía Gogi House tự lấy và mang đi kiểm nghiệm, không có sự chứng kiến của bên thứ ba, hay sự chứng kiến của khách hàng. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng việc GoGi công bố kết quả còn thiếu khách quan.

Song song, không ít khách hàng thường sử dụng sản phẩm tại chuỗi nhà hàng Gogi bày tỏ sự hoang mang, cho rằng sẽ phải cân nhắc việc dừng sử dụng dịch vụ thuộc chuỗi Gogi House. Nhất là khi đã từng có sự việc tiền lệ vào năm 2021, một khách hàng dùng bữa tại Gogi House chi nhánh Tràng Tiền Plaza cũng từng phát hiện khi trong thịt bò "có thứ giống sán".

Khuyến cáo tẩy chay khi có nghi ngại về an toàn thực phẩm

Vừa qua, do công tác đảm bảo an toàn thực phẩm còn bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế trong giám sát, kiểm tra. Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh còn tồn tại vấn đề phức tạp trong tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm. công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm cảnh báo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trái pháp luật.

Đặc biệt trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm (từ ngày 15/4 đến 15/5/2023), Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, đơn vị đã yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng hực phẩm chế biến. Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền tháng cao điểm. Phổ biến các quy đinh của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong sử dụng nguyên liệu đảm bảo an toàn thực phẩm.

"Đồng thời người tiêu dùng được tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thực phẩm gỉả, kém chất lượng và cung cấp thông tin về các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu vi phạm đến cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật", Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Chu Thị Hương nhấn mạnh.

Liên quan đến những nguy cơ về sức khỏe khi sử dụng thực phẩm, Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên biết về quyền khiếu nại, trách nhiệm khai báo, tố giác các hành vi vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm. Kiên quyết tẩy chay các sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm. Mặt khác, người tiêu dùng cần tạo thói quen từ chối các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm. Không tiêu thụ những thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn hoặc có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng, khai báo khi bị ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.