Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong Kế hoạch số 93/KH-UBND của UBND TP.Hà Nội về triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2023.



Theo kế hoạch, thời gian diễn ra "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" từ ngày 15/4/2023 đến ngày 15/5/2023 với chủ đề "Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới".

Trong dịp này, Thành phố sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm. Kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm.

Hà Nội lập 4 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm. Ảnh minh họa: Báo Điện tử Chính phủ

Thành phố cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Thành phố kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm. Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Đồng thời, nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm Thành phố tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Thành phố trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của các Ban Chỉ đạo các cấp và trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý. Kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến và quảng cáo thực phẩm.

Cùng với đó, tổ chức 4 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm Thành phố kiểm tra công tác triển khai kế hoạch của các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn và sở, ngành; kiểm tra thực tế tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn được phân công.

Tại các quận, huyện, thị xã, căn cứ vào kế hoạch triển khai của UBND Thành phố, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ "Tháng hành động" năm 2023 tại các xã, phường, thị trấn.

Phúc tra, giám sát các cơ sở do xã, phường, thị trấn kiểm tra. Kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được phân cấp trên địa bàn quận, huyện, thị xã quản lý. Truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm không an toàn.

Tại các xã, phường, thị trấn hướng dẫn ký cam kết trách nhiệm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp. Yêu cầu công khai nguồn gốc và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, bản cam kết an toàn thực phẩm cho khách hàng tại từng cơ sở.