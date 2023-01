Hà Nội xử phạt 296 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Đến thời điểm hiện tại, tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra là 5.042 cơ sở, trong đó có 520 cơ sở vi phạm, 296 cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là hơn 1,3 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 3-1, Đoàn kiểm tra liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm đã làm việc với Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội Xuân năm 2023.

Trong dịp này, Hà Nội thành lập 676 đoàn thanh tra, kiểm tra, trong đó có 4 đoàn liên ngành của thành phố, 10 đoàn của các sở, ngành.

Đến thời điểm hiện tại, tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra là 5.042 cơ sở, trong đó, có 520 cơ sở vi phạm và 296 cơ sở đã bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; 182 cơ sở bị nhắc nhở; 42 cơ sở bị cảnh cáo.

Cùng với đó, các đoàn kiểm tra liên ngành của Hà Nội đã kiểm tra việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân 2023 tại 10 quận, huyện, đồng thời, kiểm tra thực tế tại 9 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, công tác thanh tra, kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm từ thành phố đến xã, phường trong đợt cao điểm đang được tiến hành đồng loạt, có trọng tâm, trọng điểm và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, hạn chế tối đa chồng chéo và xử phạt nghiêm. Dù vậy, công tác chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy và chính quyền địa phương cấp xã, phường, thị trấn còn chưa quyết liệt, chưa thường xuyên. Việc xử lý vi phạm ở một số xã, phường đã được đẩy mạnh nhưng kết quả còn hạn chế.

“Qua kiểm tra, một bộ phận chủ cơ sở thực phẩm còn chưa có ý thức về sức khỏe cộng đồng, chạy theo lợi ích trước mắt mà thực hiện các hành vi không bảo đảm an toàn thực phẩm. Việc kiểm soát, ngăn chặn các sản phẩm không rõ nguồn gốc và bảo đảm an toàn thực phẩm tuy có chuyển biến nhưng chưa chặt chẽ, kết quả chưa cao. Tình hình vận chuyển, buôn bán thực phẩm nhập lậu, không bảo đảm an toàn thực phẩm từ tỉnh khác vào Hà Nội tuy giảm nhưng còn diễn ra trên địa bàn”, ông Vũ Cao Cương thông tin.

Đoàn kiểm tra liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm kiểm tra một siêu thị trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Ngay sau buổi làm việc với Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội, Đoàn kiểm tra liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm đã trực tiếp kiểm tra tại một siêu thị trên địa bàn quận Thanh Xuân, đồng thời, lấy mẫu một số mặt hàng như: Bánh kẹo, rượu, giò chả, rau... để tiến hành kiểm nghiệm chất lượng.

Đoàn kiểm tra liên ngành của trung ương ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của Hà Nội trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết, đồng thời đề nghị Hà Nội tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra liên ngành, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội Xuân.

Ngày mai (4-1), Đoàn kiểm tra liên ngành của trung ương tiếp tục kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội.