Góp heo vàng nâng cấp điểm trường cho 100 trẻ mầm non dân tộc Chăm, Đồng Nai

Phân hiệu Ấp 4 thuộc Trường Mầm non Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Điểm trường nằm trên địa bàn có hơn 90% người dân tộc Chăm cư trú với khoảng 500 hộ gia đình, 2.200 nhân khẩu nên nhu cầu trường học cho trẻ là rất lớn. Trong 20 năm nay, đây là nơi học tập và sinh hoạt của phần lớn trẻ dân tộc Chăm. Tuy nhiên, trải qua hơn 2 thập kỷ xây dựng, ngôi trường của các em nay đã xuống cấp trầm trọng, khu bếp, khu vệ sinh cũng trở nên xập xệ, không đảm bảo sinh hoạt.

Phân hiệu Ấp 4 thuộc Trường Mầm non Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: PV

Tường rào bao quanh trường nay đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho trẻ em. Ảnh: PV

Ông Thân Anh Thiết - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Xuân Lộc cho biết, trên địa bàn huyện hiện nay không còn tình trạng trường học lợp mái tranh, mái nứa như trước. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà tất cả các trường đều đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức dạy học. Với phân hiệu Ấp 4, trường mầm non Xuân Hưng, vì thời gian xây dựng đã rất lâu nhưng không được sửa chữa thường xuyên nên nhiều hạng mục quan trọng đã xuống cấp.

Gian bếp nhỏ, nằm ở góc cạnh từ ngoài nhìn vào. Ảnh: PV

Theo ghi nhận, ngôi trường này chỉ có 02 phòng học và 01 gian bếp, 01 nhà vệ sinh. Hai phòng học lớn được coi là "tạm ổn" nhất của trường, có bố trí đơn giản, dán các hình thù bắt mắt trên tường. Dù vậy, với số lượng trẻ mầm non trên 100 bé mà chỉ có 02 phòng là quá tải và chật chội, chưa kể còn rất bất tiện khi tổ chức ăn uống, ngủ nghỉ buổi trưa.

Căn bếp sơ sài, thiếu thốn khi nhìn từ bên trong. Ảnh: PV

Bên phải 02 phòng học là căn bếp nhỏ đơn sơ. Gian bếp này chỉ được xây một kệ nhỏ để đặt bếp nấu và một khu vực có vòi rửa bên cạnh. Một số giáo viên của trường cho biết, vì gian bếp không đủ phục vụ những tiện nghi cơ bản như bếp nấu, khu sơ chế, vệ sinh... nên điểm trường không thể nấu nướng tại chỗ cho trẻ. Chính vì vậy, thức ăn các bữa sáng, trưa, chiều đều được vận chuyển từ cơ sở chính qua, vừa bất tiện, vừa không đảm bảo.

Bồn cầu của các em bị hỏng hóc, không thể sử dụng. Ảnh: PV

Phía sau phòng học là khu vệ sinh cho cả giáo viên và học sinh. Khu vực này chỉ có 01 phòng nhỏ với 02 bệ toilet kiểu ngồi xổm cũ kỹ, bên cạnh được trang bị xô hứng và vòi nước nhưng đã hư hỏng. Có thể thấy, so với thời điểm hiện tại thì nhà vệ sinh này đã quá cũ kỹ, không đúng quy cách và còn bị xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo sạch sẽ, an toàn cho các bé mầm non.

Thoạt nhìn, khó ai có thể nhận ra đây là nơi rửa tay của trẻ mầm non khi quá thiếu thốn và tạm bợ. Ảnh: PV

Ngoài ra, trần nhà của toàn bộ điểm trường hầu như đã bị thấm dột, bong tróc nhiều mảng lớn. Trụ kê bình nước sinh hoạt cũng rỉ sét. Đồ chơi, bập bênh, thú nhún, v. v. trong sân trường hầu như hư hỏng nặng nề, không còn sử dụng được.

Chung tay quyên góp tặng các "mầm non" của Phân hiệu Ấp 4, huyện Xuân Lộc một ngôi trường mới.

Với mong muốn các em nhỏ, đặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số được học tập dưới mái trường xanh sạch đẹp, thoáng mát và an toàn. Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng với Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Quỹ ADM Cares và ứng dụng thanh toán điện tử Momo, đã lên kế hoạch nâng cấp, cải tạo lại Phân hiệu Ấp 4 – Trường Mầm non Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai.

Để làm được điều này, chúng tôi đặt mục tiêu quyên góp 1.316.000 Heo Vàng - quy đổi tương đương 263.200.000 VNĐ để chi trả chi phí cải tạo mái trường. Dự tính dự án cần tổng số tiền là 346.200.000 VND. Hiện nay, dự án đang gây quỹ qua Trái Tim MoMo 83.000.000 VND.

Bất kể sự đóng góp nào đều là đáng quý, đáng trân trọng. Mọi sự góp sức của bạn đều sẽ góp phần giúp các em nhỏ ở Ấp 4 được an toàn học hành trong một ngôi trường mới. Hãy chung tay cùng MoMo mang lại niềm vui cho các em ngay nhé!

Sau khi nhận đủ Heo Vàng từ cộng đồng, chúng tôi sẽ quy đổi tất cả Heo Vàng thành 263.200.000 đồng để xây mới điểm trường cho các em. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin về tiến độ dự án đến quý vị trong thời gian sớm nhất.

Về Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt:

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt là cơ quan của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tiếng nói của nông dân và người làm nông nghiệp Việt Nam và là một đơn vị đã triển khai thành công nhiều chương trình từ thiện xã hội.

Về Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF):

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) là một tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập vào năm 2014 với sứ mệnh nâng cao thể lực và trí lực của trẻ em Việt Nam nhằm góp phần đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của LHQ, đặc biệt là các mục tiêu liên quan đến giáo dục, bình đẳng, chăm sóc sức khỏe và phát triển bền vững.

VSF đã nhận được nhiều giải thưởng và bằng khen trong nước và quốc tế cho sự nỗ lực không ngừng trong suốt 7 năm qua. Trong đó, vào năm 2019 VSF được trao giải thưởng "Tổ chức phi lợi nhuận tốt nhất của năm" do Asia Philanthropy Awards bình chọn.

Về Công ty Cổ phần dịch vụ Di Động Trực Tuyến M_Service (Momo):

MoMo là ứng dụng Ví điện tử trên điện thoại thông minh đã có mặt trên 2 hệ điều hành IOS và Android với hơn 23 triệu người tin dùng. Là nền tảng thanh toán di động, Ví MoMo thúc đẩy nền kinh tế không tiền mặt và cung cấp cho khách hàng trải nghiệm thanh toán một chạm (One Touch Payment) với hơn hàng trăm tiện ích dịch vụ, bao gồm Chuyển tiền, Thanh toán hóa đơn, Mua vé máy bay, Mua vé xe lửa, Vé xem phim, Thu-Chi hộ và Thương mại trên di động…

3 bước đơn giản đóng góp trái tim Momo cho công trình nâng cấp, sửa chữa Phân hiệu Ấp 4 thuộc Trường Mầm non Xuân Hưng - huyện Xuân Lộc - tỉnh Đồng Nai.

Link chi tiết: https://momo.vn/cong-dong/cung-chung-tay-nang-cap-diem-truong-cho-100-tre

3 bước đơn giản đóng góp heo vàng cho công trình nâng cấp, sửa chữa Phân hiệu Ấp 4 thuộc Trường Mầm non Xuân Hưng - huyện Xuân Lộc - tỉnh Đồng Nai.

Link chi tiết: https://momo.vn/cong-dong/gop-heo-vang-xay-moi-diem-trung-cho-100-tre-em-dan-toc-cham