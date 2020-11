Grab, Be nói sẵn sàng mua quyền khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất để hỗ trợ hành khách

Liên quan đến việc nhiều khách hàng phản ánh muốn đón xe công nghệ tại sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TP.HCM) phải vác vali, hành lý lên tầng 3-5 bên trong nhà xe TCP tại sân bay, chiều 24/11, trao đổi với phóng viên Dân Việt, đại diện các ứng dụng gọi xe công nghệ cho biết sẵn sàng mua quyền khai thác tại sân bay để hỗ trợ tài xế và hành khách.



Khách vác vali, hành lý lên tầng 3-5 bên trong nhà xe TCP tại sân bay Tân Sơn Nhất để đón xe công nghệ. Ảnh: Hồng Phúc.

Nguyên nhân là từ ngày 14/11, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất áp dụng quy định phân làn ô tô. Theo đó, làn A tức khu vực sát nhà ga quốc nội chỉ dành cho ô tô đưa khách đi máy bay, không được đón khách tại làn này. Làn B và C dành cho các phương tiện đón khách, ngoại trừ xe taxi, xe kinh doanh vận tải, tức xe người nhà đón. Làn D nằm trong nhà xe TCP dành cho xe taxi, xe kinh doanh vận tải đón khách.

Riêng xe công nghệ phải di chuyển lên tầng 3-5 của nhà xe để đón khách. Hiện khu vực này có 2 thang máy để khách di chuyển lên các tầng trên, tuy nhiên, do quá tải và phải chờ đợi lâu nên nhiều người phải vác vali, hành lý để đón xe công nghệ.

Lý giải về việc phân làn này, đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, Nghị định 102/2015/NĐ-CP và Thông tư 17/2016/TT-BGTVT về quản lý, khai thác cảng hàng không sân bay, các đơn vị vận chuyển hành khách phải đấu giá, ký hợp đồng nhượng quyền với cảng hàng không. Đây là quy định nên các bên phải tuân thủ. Do đó, các ứng dụng gọi xe công nghệ cũng cần hợp tác với cảng hàng không để điều phối tài xế, giúp hành khách được lợi.

Trao đổi với Dân Việt, đại diện Be Group - đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe "Be" cho biết đã đề xuất tham gia nhượng quyền khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất để giải quyết các bất cập hiện tại trong việc đón khách tại sân bay.

Cụ thể, vị này nói thêm, trong cuộc họp chiều 23/11 với Cảng vụ Hàng không miền Nam, Giám đốc pháp chế của Be Group, ông Nguyễn Văn Hanh, đã bày tỏ mong muốn được hợp tác cùng cảng, ký hợp đồng nhượng quyền khai thác để có cơ sở phối hợp tốt nhất, đem lại sự thuận tiện cho khách hàng và tài xế.

Ứng dụng gọi xe này đề nghị có bố trí làn riêng cho xe công nghệ tại khu vực tầng trệt, có công tác phối hợp hướng dẫn cho hành khách và kiểm soát quản lý tài xế tốt nhất.

Đồng thời, đại diện "Be" đề nghị được ứng dụng công nghệ kiểm soát giờ xe ra vào để tránh tình trạng ùn tắc, ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng và tài xế, cũng như an toàn, an ninh tại khu vực sân bay.

Phía Grab cũng cho biết đã đề xuất sân bay Tân Sơn Nhất có làn riêng dành cho xe công nghệ. Theo Grab, doanh nghiệp muốn được hướng dẫn rõ ràng từ phía cảng vụ, cơ quan quản lý về quy trình, thủ tục và công khai, minh bạch trong trường hợp đấu giá vị trí nhượng quyền để tạo điều kiện thuận lợi cho tài xế lẫn hành khách.