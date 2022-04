Chiều 13/4, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM vừa phối hợp với Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức lễ trao tặng "Huân chương Mặt trời mọc, Tia sáng vàng và Ruy băng cổ" (The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon) của Chính phủ Nhật Bản cho Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân, GS, TS Võ Tòng Xuân - Hiệu trưởng danh dự Trường Đại học Nam Cần Thơ.



Ông Watanabe Nobuhiro (trái) trao Huân chương Mặt trời mọc cho GS Võ Tòng Xuân. Ảnh: Huỳnh Xây

Ông Watanabe Nobuhiro - Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM cho biết: "Huân chương Mặt trời mọc, Tia sáng vàng và Ruy băng cổ" được Thiên hoàng Minh Trị thành lập và được Chính phủ Nhật trao cho người nước ngoài kể từ năm 1875. Huân chương được trao cho những người có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực: quan hệ quốc tế, phát triển văn hóa Nhật Bản, những tiến bộ trong lĩnh vực của người được trao tặng, phát triển phúc lợi xã hội hoặc giữ gìn môi trường".

"GS Võ Tòng Xuân là người đã đóng góp cho sự phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp. Do đó, Chính phủ Nhật Bản quyết định trao tặng Huân chương cao quý này cho ông" - Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM thông tin thêm.

Theo ông Watanabe Nobuhiro, GS Võ Tòng Xuân đã góp phần đưa Việt Nam từ một quốc gia nhập khẩu gạo trở thành một quốc gia xuất khẩu gạo nổi tiếng thế giới. Chính vì lý do đó, ông được bạn bè quốc tế yêu mến đặt là "Dr. Rice" (Tiến sĩ Lúa gạo). Thành tích nghiên cứu lúa gạo của GS Võ Tòng Xuân không chỉ dừng lại ở Việt Nam mà còn lan rộng ở Nhật Bản và nhiều nước trong khu vực. Danh hiệu "Dr Rice" của GS Xuân không chỉ của Việt Nam mà còn của thế giới.

Ông Watanabe Nobuhiro cho biết thêm, dù GS Võ Tòng Xuân du học ở Nhật Bản từ những năm 70 thế kỷ XX, nhưng đến nay mối quan hệ giao lưu học thuật của ông với Trường Đại học Kyushu ở Nhật Bản vẫn được duy trì. Nhiều nhà nghiên cứu tại Nhật Bản cũng nhận được sự hướng dẫn của GS Võ Tòng Xuân.

Liên quan đến việc nhận được Huân chương Mặt trời mọc của Chính phủ Nhật Bản, GS Võ Tòng Xuân trao đổi với phóng viên Dân Việt: "Tôi rất xúc động, tự hào. Đây là niềm vinh dự không chỉ dành riêng cho cá nhân mà dành cho cả Trường Đại học Nam Cần Thơ và người dân Việt Nam".

GS Võ Tòng Xuân. Ảnh: Huỳnh Xây

"Việc nhận được Huân chương Mặt trời mọc, Tia sáng vàng và Ruy băng cổ của Chính phủ Nhật Bản cũng là động lực để bản thân tôi nỗ lực học tập, nghiên cứu, cống hiến cho quá trình phát triển kinh tế xã hội, nhất là cho ngành nông nghiệp, đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản" - GS Võ Tòng Xuân nói thêm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 1974, GS Võ Tòng Xuân là du học sinh tại Trường đại học Kyushu (Nhật) và đã hoàn thành chương trình tiến sĩ nông học tại đây với đề tài nghiên cứu kỹ thuật trồng lúa tại vùng nhiệt đới.

Sau khi về nước, ông công tác tại Trường Đại học Cần Thơ và cùng các nhà nghiên cứu Nhật tiếp tục thực hiện các đề tài nghiên cứu các kỹ thuật trồng lúa. Với tư cách là người tiên phong trong việc giao lưu học thuật giữa 2 nước Việt - Nhật trong lĩnh vực nông học, GS Võ Tòng Xuân đã xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên và phát huy hết mình.

Năm 1997, GS Võ Tòng Xuân đến Nhật 1 năm và có nhiều nghiên cứu liên quan đến mô hình hợp tác xã nông nghiệp của Nhật, cũng như làm đầu mối thu xếp cho chương trình tham quan học tập cho nông dân và các nhà xây dựng chính sách Việt Nam tại Nhật. GS Võ Tòng Xuân cũng có nhiều cống hiến cho việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa 2 nước thông qua các chương trình hợp tác ODA.