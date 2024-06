Hà Giang mưa rất lớn gây ngập lụt, lũ khẩn cấp trên sông Lô, BCĐ phòng chống thiên tai ra thông báo khẩn

Hà Giang mưa lớn gây ngập lụt, lũ khẩn cấp trên sông Lô

Mưa lũ, sạt lở trên tuyến đường lên sông Nho Quế, Hà Giang. Nguồn ảnh: Mạnh Tour

Đêm qua, sáng sớm nay Hà Giang là nơi mưa lớn nhất cả nước. Nhiều điểm mưa từ 100-200 mm. Vị Xuyên, Hà Giang mưa 226 mm.

Do mưa lớn trên sông Lô xuất hiện lũ khẩn cấp, dự kiến 6-7h sáng nay lũ đạt đỉnh, vượt báo động 3 khoảng 150cm, sau đó duy trì mức cao trên báo động 3

Dự báo sáng nay mực nước lũ sẽ đạt đỉnh và duy trì mức cao, trên báo động 3

Cảnh báo các khu vực ven sông Lô tại thành phố Hà Giang, và huyện Vị Xuyên có nơi bị ngập lụt. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất nơi có địa hình sườn đất dốc, ta luy trên các tuyến đường giao thông, các công trình xây dựng và ngập úng vùng trũng, ven sông suối.

Do mưa lớn và lũ lên, tại thành phố Hà Giang sáng sớm nay nhiều khu vực cũng xảy ra ngập úng.

Mưa lớn khiến mực nước trên sông Lô (Hà Giang) dự báo lên trên báo động 3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) quốc gia về phòng, chống thiên tai ra thông báo khẩn.

Vào hồi 04h30 ngày 10/6/2024, mực nước trên sông Lô tại trạm thủy văn Hà Giang ở mức +103,05m (trên mức BĐ3 0,05m) và dự báo tiếp tục lên trên BĐ3 từ 1,0-1,5m; nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông Lô tại thành phố Hà Giang, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Để chủ động ứng phó, giảm thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Giang:

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ. Thông tin kịp thời đến người dân khu vực có nguy cơ ngập lụt để chủ động phòng, tránh.

2. Chủ động có biện pháp, sẵn sàng tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở hạ lưu hồ, đập, khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn.

3. Thông báo cho các chủ lồng bè; chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông; các chủ phương tiện vận tải thuỷ, khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa, lũ để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, lồng bè, phương tiện, thiết bị và công trình.

4. Bố trí lực lượng kiểm tra, rà soát, khơi thông dòng chảy; tổ chức canh gác, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các cầu, ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

5. Chỉ đạo chủ hồ thường trực, vận hành hồ đập theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

6. Triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn theo cấp báo động; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

7. Chỉ đạo đài phát thanh, truyền hình địa phương tăng cường thông tin về diễn biễn của lũ đến người dân và các cấp chính quyền để chủ động phòng tránh; cơ quan chuyên môn phối hợp với đài truyền hình địa phương, các cơ quan thông tin truyền thông, nhất là tại cơ sở tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó lũ, ngập lụt để giảm thiểu thiệt hại.

8. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo QGPCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT và TKCN.

Mưa lớn ở nhiều nơi trên cả nước, có nơi mưa to rất to, đề phòng lốc, sét, mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm ngày 10/6, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 09/6 đến 02h ngày 10/6 có nơi trên 60mm như: Lao Chải (Hà Giang) 144.4mm, Phìn Ngan (Lào Cai) 99.6mm, Sao Vàng (Thanh Hóa) 64.2mm,…

Mưa lớn gây sạt lở đất đá xuống tuyến đường đi Xín Cái, huyện Mèo Vạc, Hà Giang.

Dự báo trong ngày 10/6, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 60mm. Ngoài ra, chiều tối và tối ngày 10/6, ở khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường suất lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Từ ngày 12/6, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Bắc Bộ nhiều khả năng bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của tháng với mức nhiệt cao nhất 35-36 độ C. Riêng Đông Bắc Bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C. Đợt nắng nóng này được dự báo duy trì hết ngày 14/6, sau đó miền Bắc lại bước vào đợt mưa dông mới.

Trên biển, hiện nay (10/6) ở Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa Biển Đông và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau đang có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo ngày và đêm 10/6, ở Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực Giữa Biển Đông và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, đề phòng độ cao sóng có thể tăng lên trên 2.0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.