Mưa lớn gây sạt lở đất đá, chia cắt nhiều tuyến đường tại Hà Giang

Mưa lớn gây sạt lở đất, đá tại tuyến đường từ Xín Cái xuống sông Nho Quế. Ảnh: CTV

Cụ thể, mưa lớn diện rộng trong 2 ngày (từ ngày 8-9/6) tại nhiều địa phương ở tỉnh Hà Giang đã gây hư hỏng nhiều tuyến đường. Nhiều tuyến quốc lộ quan trọng đi các huyện vùng cao bị chia cắt do mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất, như: tuyến đường Thuận Hòa – Thái An; đường Mèo Vạc – Đồng Văn; đường xuống sông Nho Quế; đường Xín Cái – Mèo Vạc... bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở. Lượng đất đá tràn xuống đường lớn và nước dâng ngập gần 1m nên các phương tiện không thể đi qua các đoạn đường này.

Các đơn vị dẫn tour ở Hà Giang nên hạn chế đưa khách đi vào những ngày mưa lũ do các tuyến đường đều bị sạt lở do mưa lớn. Clip: CTV

Đặc biệt, tại huyện Mèo Vạc, trong ngày 9/6, tuyến đường chính xuống sông Nho Quế, vào 3 xã biên giới Thượng Phùng, Xín Cái, Sơn Vĩ bị chia bắt, do lượng đất, đá sạt lở từ núi xuống mặt đường quá nhiều; khe suối ngập sâu trong nước khiến một số du khách và người dân địa phương bị mắc kẹt.

Tuyến đường Thuận Hòa - Thái An đi Lùng Tám, Quản Bạ bị sạt lở các phương tiện không thể di chuyển được, ảnh chụp sáng 9/6. Ảnh: CTV Dân Việt

Tại các tuyến đường giao thông bị sạt lở, các đơn vị quản lý đường bộ đã huy động lực lượng, thiết bị, xe máy khẩn trương khắc phục sạt lở đất đá để đảm bảo thông đường sớm nhất để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân và du khách. Các địa phương thống kê, đánh giá tổng hợp thiệt hại, triển khai lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Nước suối chảy siết, nhiều người bất chấp nguy hiểm để băng qua. Clip quay tại suối cạn, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc - CTV

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, các địa phương trong tỉnh cũng đã chủ động các phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ"; cảnh báo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tránh thiệt hại về người và tải sản.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ sáng sớm 9/6 đến sáng sớm 10/6, Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và rải rác có dông (thời gian mưa vừa, mưa to tập trung vào sáng và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.