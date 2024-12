Hà Giang tăng tốc, bứt phá về đích xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Sáng nay, tại TP. Hà Giang, Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Hà Giang đã tổng kết chương trình xây dựng NTM năm 2024 và đặt ra mục tiêu trọng tâm cho năm 2025.

Làm được gần 300 km đường bê tông giao thông nông thôn

Báo cáo kết quả thực hiện năm 2024, ông Ngô Văn Thương, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Giang cho biết: Kết thúc năm 2024, toàn tỉnh tăng 139/207 tiêu chí xã NTM, đạt 67% kế hoạch năm. Trong đó: huyện Đồng Văn đạt 11/11 tiêu chí; huyện Mèo Vạc 3/31 tiêu chí; huyện Yên Minh 9/19 tiêu chí; huyện Quản Bạ 9/9 tiêu chí; huyện Bắc Mê tăng 20/32 tiêu chí; huyện Vị Xuyên tăng 14/19 tiêu chí; huyện Bắc Quang 35/43 tiêu chí; huyện Quang Bình 9/9 tiêu chí; huyện Hoàng Su Phì tăng 19/20 tiêu chí và huyện Xín Mần 10/14 tiêu chí.

Đặc biệt là năm thứ 4 thực hiện chủ trương của tỉnh về hỗ trợ xi măng làm đường bê tông nông thôn (nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân đóng góp ngày công và vật liệu để tổ chức thực hiện). Năm 2024, Văn phòng điều phối NTM Hà Giang đã cung ứng cho 58 xã, thị trấn của 03 huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên với tổng số lượng xi măng là 31.713 tấn. Từ chủ trương này, nhân dân Hà Giang đã hiến 282.986m2 đất; đóng góp 145.952 ngày công; mở mới 115.941m đường đất, đá; sửa chữa 188.882m đường giao thông nông thôn và làm được gần 300km đường bê tông giao thông các loại.

Đến nay, toàn tỉnh Hà Giang có 51/175 xã đạt chuẩn NTM; 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 133 thôn đã được công nhận thôn NTM (trong đó có 52 thôn đặc biệt khó khăn). Tổng số tiêu chí đã hoàn thành là 2.195 tiêu chí, bình quân đạt 12,54 tiêu chí/xã; 203 sản phẩm được đánh giá xếp hạng OCOP từ 3 đến 5 sao (197 sản phẩm 3 sao, 04 sản phẩm 4 sao và 02 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia);

Năm 2024, UBND tỉnh Hà Giang phân bổ vốn thực hiện Chương trình xây dựng NTM là 130.211 triệu đồng (trong đó vốn trung ương là 124.010 triệu đồng; ngân sách tỉnh đối ứng 6.201 triệu đồng).

Để có kết quả này, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh Hà Giang ban hành một số cơ chế, chính sách, kế hoạch phù hợp với thực tế, hỗ trợ cơ sở triển khai chương trình.

Ngoài ra, Văn phòng điều phối NTM tỉnh cũng đã tổ chức 05 Hội nghị tập huấn chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh; sử dụng phần mềm hỗ trợ công tác công nhận địa phương đạt chuẩn NTM cho 295 học viên là Lãnh đạo, chuyên viên của Văn phòng NTM các huyện, thành phố; Lãnh đạo, công chức phụ trách NTM xã...

Thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, thu nhập bình quân đầu người của Hà Giang đã tăng gấp đôi so với giai đoạn 2026-2020.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền về xây dựng NTM tiếp tục được tỉnh Hà Giang chú trọng trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, sự quan tâm, tích cực hưởng ứng của người dân thực hiện chương trình. Nhờ đó nhiều mô hình sáng - xanh - sạch - đẹp tại khu dân cư, trường học trên địa bàn tỉnh được hình thành tạo lên những vùng quê đáng sống… ", ông Thương cho biết thêm.

Vẫn còn nhiều khó khăn trong triển khai xây dựng NTM

Bên cạnh kết quả đạt được, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn Hà Giang vẫn còn những hạn chế.

Tại hội nghị tổng kết chương trình năm 2024, Phó Chánh văn Phòng điều phối NTM tỉnh Hà Giang cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đó là: Nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 được giao rất thấp so với nhu cầu; một số xã ĐBKK trong kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn NTM đến năm 2025 còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế…. dẫn đến khả năng không hoàn thành được mục tiêu đề ra.

Ngoài ra, bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025 có sự điều chỉnh tăng thêm 08 chỉ tiêu so với giai đoạn 2016-2020 và yêu cầu chất lượng đạt chuẩn các tiêu chí xã NTM cao hơn so với giai đoạn trước... do đó đại đa số các xã đều bị tụt giảm các tiêu chí. Đặc biệt là các tiêu chí (thu nhập, nghèo đa chiều) khó thực hiện, các tiêu chí (giao thông, giáo dục, cơ sở vật chất văn hoá, môi trường ....) khối lượng cần thực hiện để đạt chuẩn là rất lớn… dẫn đến bình quân tiêu chí còn đạt thấp (12,5 tiêu chí/xã)…

Việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn NTM còn gặp nhiều khó khăn, nhiều tiêu chí chưa thực sự ổn định, thiếu tính bền vững… Qua rà soát, đánh giá, một số xã đã tụt giảm tiêu chí, chỉ đạt từ 7-9 tiêu chí (có 5 xã thuộc diện phải thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn). Nhiều công trình đã được đầu tư từ nhữngnăm trước, đến nay đã bị hư hỏng, xuống cấp… cần phải được nâng cấp, cải tạo….

Ông Phạm Đức Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn phòng điều phối NTM huyện Đồng Văn cho biết: Chương trình xây dựng NTM huyện Đồng Văn đã hoàn thành 10/100 tiêu chí thôn nông thôn mới đạt 102% so với kế hoạch tỉnh giao. Nhưng trong quá trình triển khai chương trình vẫn còn hạn chế đó là người dân phần lớn quan tâm mục tiêu phát triển kinh tế, chưa để ý nhiều đến việc chỉnh trang, làm đẹp môi trường cảnh quan.

Còn theo đại diện Văn phòng NTM huyện Bắc Quang, việc duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt tại các xã được công nhận bị tụt, không đạt do yêu cầu theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 cao hơn so với giai đoạn trước; một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, vẫn có tình trạng “tự bằng lòng” sau khi xã đạt chuẩn .

Năm 2025 tăng tốc về đích xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Khó khăn, thách thức là vậy, nhưng năm 2025, tỉnh Hà Giang vẫn quyết tâm, đặt ra mục tiêu phấn đấu: 04 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 02 xã NTM kiểu mẫu; huyện Bắc Quang đạt chuẩn huyện NTM; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí NTM tại 51 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM; Nâng tiêu chí xã NTM là 172 tiêu chí và thôn NTM là 380 tiêu chí.

Chia sẻ với báo Dân Việt, ông Đỗ Tấn Sơn, Chánh Văn phòng Điều phối NTM cho hay, năm 2025 tỉnh Hà Giang xác định là năm tăng tốc, bứt phá, về đích, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Hà Giang đã đặt ra một nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp rất cụ thể. Đó là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, vai trò quản lý của chính quyền, sự tham gia vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện các mục tiêu chương trình xây dựng NTM năm 2025. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ xi măng làm đường bê nông nông thôn.

Bên cạnh việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu xã đạt chuẩn NTM, Hà Giang sẽ đầu tư, duy trì và nâng cao chất lượng các xã đã đạt chuẩn NTM. Chấm dứt tình trạng sau khi xã đã được công nhận đạt chuẩn không còn quan tâm, chỉ đạo duy trì nâng cao. Tránh tư tưởng xã đạt chuẩn NTM không còn được hưởng các chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với xã đặc biệt khó khăn nên không phấn đấu về đích NTM.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện lồng ghép hiệu quả nguồn vốn của 03 Chương trình MTQG và các chương trình, dự án khác trên địa bàn để hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM trong giai đoạn 2021-2025. Các chương trình, dự án thực hiện trên địa bàn nông thôn phải gắn với chỉ tiêu kế hoạch xây dựng NTM. Huy động và bố trí tối đa nguồn lực của địa phương để tổ chức triển khai Chương trình.

Ưu tiên bố trí nguồn vốn NSNN được phân bổ đầu tư cho các địa bàn khó khăn. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và các Chương trình, dự án thành phần của Chương trình xây dựng NTM.



"Đặc biệt Hà Giang sẽ tiếp tục duy trì và tổ chức phát động các phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM, thông qua các hoạt động, việc làm cụ thể. Tăng cường vận động, khuyến khích người dân tham gia, đóng góp xây dựng NTM theo hình thức tự nguyện, không huy động quá sức dân và để phát sinh nợ đọng trong xây dựng cơ bản của chương trình, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2021-2025" Ông Sơn nhấn mạnh.