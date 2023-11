Hà Giang: Xe máy đâm đuôi xe đầu kéo, 1 ngưởi tử vong

Theo nguồn tin của Báo Dân Việt, một vụ tai nạn giao thông nghiệm trọng đã xảy ra vào khoảng 22h40 đêm 25/11, tại km80+500 quốc lộ 2 (Hà Giang - Tuyên Quang) thuộc Tổ dân phố Quyết Tiến, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang (Hà Giang).

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo mang BKS: 22H - 000.46 kéo theo rơ moóc BKS: 22R - 003.17 do anh Lưu Đức Cảnh (SN 1992, trú tại xóm Phú An, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển đi hướng Hà Giang - Tuyên Quang khi đang chuyển hướng vào từ phải đường sang phía bên trái đường để vào bãi tập kết thì bất ngờ xe mô tô BKS: 23B1 - 592.98 do anh Đặng Văn T. (SN 2005, trú tại thôn Vật Lậu, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) - điều khiển hướng Tuyên Quang đi Hà Giang - đâm vào đuôi rơ moóc: 22R - 003.17.

Sau khi xảy ra vụ va chạm, xe máy nàm gọn trong gầm xe, hư hỏng nặng. Trong khi đó, anh T. bị chấn thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng sau đó anh T đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được Công an huyện Bắc Quang làm rõ.