Hà Nam: Người phụ nữ sản xuất hàng loạt sản phẩm thực phẩm chức năng giả

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với Vũ Thị Thu về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 192 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Hà Nam ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với Vũ Thị Thu. Ảnh: CA Hà Nam.

Đối tượng Vũ Thị Thu sinh năm 1991, trú tại tiểu khu La Mát, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Đây đồng thời là trụ sở Công ty TNHH TMDV thảo mộc Thu Vũ.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Vũ Thị Thu vì mục đích vụ lợi nên trong khoảng thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2021 đã mua sản phẩm dạng viên trên thị trường mang về đóng hộp và đặt in tem nhãn có nhiều thảo dược không đúng với thành phần của sản phẩm.

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, thu giữ 1.796 hộp sản phẩm mang các nhãn hiệu Hồng Sâm cao cấp, Cà gai leo, Trinh nữ hoàng cung. Ảnh: CA Hà Nam.

Sau đó, Thu quảng cáo, bán hàng trên mạng xã hội cho khách hàng có nhu cầu.

Trước đó, 14/6/2021, Phòng An ninh điều tra phối hợp với các đơn vị chức năng tỉnh Hà Nam đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, thu giữ 1.796 hộp sản phẩm mang các nhãn hiệu Hồng Sâm cao cấp, Cà gai leo, Trinh nữ hoàng cung,…