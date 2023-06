Ghi nhận tại bờ sông Lừ, tình trạng xuống cấp của hàng lan can bảo vệ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Dù trông còn khá mới, nhưng đoạn lan can đầu phố Nguyễn Lân (phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã nghiêng hẳn về một phía.. Nguyên nhân được cho là phần gốc của lan can bị ăn mòn, không còn đủ lực để chống đỡ. Điều này khiến cho một đoạn dài lan can bị "bật gốc".