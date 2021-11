Hà Nội chi hơn 170 tỷ đồng nâng công suất bãi rác Nam Sơn

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký hai văn bản liên quan đến khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn) trong ngày 10/11.

Theo đó, TP.Hà Nội sẽ xây dựng hồ sinh học khẩn cấp tại khu đất xen kẹt rộng 10,5 ha thuộc giai đoạn 2 bãi rác Nam Sơn.

Hồ chứa sinh học rộng trên 7 ha, gồm đào hai hồ chứa nước rỉ rác có tổng dung tích khoảng 441.000m3 và hạ tầng kỹ thuật như tường rào, mương thoát nước, đường nội bộ, hệ chống chiếu sáng, cây xanh.



Chi phí xây dựng hồ sinh học gần 80 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II/2022. Khi hoàn thành, tổng dung tích hồ chứa khoảng 450.000 m3.

Bãi rác Nam Sơn. Ảnh: Mai Giang

Hạng mục khẩn cấp thứ hai là ô chôn lấp rác bằng công nghệ tường vây bê tông cốt thép và ô chứa nước rác. Trong đó, ô chôn lấp rộng 3 ha và ô chứa nước rác khoảng 1,2 ha. Chi phí xây dựng hai hạng mục gần 95 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II/2022.

Theo UNBND TP.Hà Nội, việc xây dựng các hạng mục nêu trên nhằm tăng khả năng lưu chứa nước rác, chôn lấp rác đảm bảo an ninh môi trường, an toàn phòng, chống dịch bệnh cho toàn bộ khu vực dân sinh xung quanh; an toàn vận hành tiếp nhận và xử lý rác tại bãi rác Nam Sơn.

Hà Nội nâng công suất bãi rác Nam Sơn trong bối cảnh cả hai bãi rác đều gặp sự cố trong thời gian gần đây. Trong đó, bãi Nam Sơn (Sóc Sơn) ngừng tiếp nhận hôm 1/11 với lý do mưa lớn, hồ xử lý nước bị rò rỉ bờ bao, nguy cơ vỡ, tràn nước rác ra môi trường. Bãi Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây) dừng tiếp nhận rác hồi đầu tháng 10 vừa qua do sự cố về trạm xử lý nước thải. Hiện cả hai bãi đã tiếp nhận rác trở lại.

Bãi rác Nam Sơn tiếp nhận lại rác thải từ ngày 3/11/2021 sau những ngày tạm dừng để giải quyết sự cố quá tải. Ảnh: Nam Phương.

Trao đổi với PV Dân Việt trước đó, ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Chi nhánh Nam Sơn (Urenco 8) cho biết, dự kiến đến ngày 31/12/2021 bãi rác Nam Sơn sẽ hết khả năng tiếp nhận rác thải.

Thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, trung bình mỗi ngày lượng rác sinh hoạt của người dân trên địa bàn Hà Nội là hơn 6.000 tấn/ngày, trong đó: Hơn 1.000 tấn do bãi rác Xuân Sơn xử lý bằng cách đốt kết hợp chôn lấp, bãi rác Nam Sơn tiếp nhận xử lý hơn khoảng 5.000 tấn, còn lại đốt ở một số lò nhỏ. Đáng nói, tại Nam Sơn, rác được chôn lấp nên mỗi ngày còn phát sinh lượng nước rỉ rác khoảng 2.800 đến 3.000m3.

Bãi rác Nam Sơn được xây dựng từ năm 1999, rộng 157 ha. Sau hơn 20 năm hoạt động, các ô chôn lấp đã quá tải. Những năm gần đây, bãi rác Nam Sơn nhiều lần phải đóng cửa do người dân sinh sống trong khu vực chặn xe vào liên quan đến công tác di dân chưa thỏa đáng.



Theo quy hoạch xử lý chất thải rắn thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội sẽ có 17 khu xử lý chất thải có xử lý chất thải sinh hoạt. Tuy nhiên đến nay, theo Sở Xây dựng Hà Nội, chỉ có 3 khu xử lý chất thải sinh hoạt có thể hoạt động là bãi rác Nam Sơn ở huyện Sóc Sơn; Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn (bãi rác Xuân Sơn) ở thị xã Sơn Tây; Khu xử lý chất thải Cầu Diễn, ở quận Nam Từ Liêm.