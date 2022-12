Hà Nội chính thức chốt lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán 2023

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão của học sinh Hà Nội

Theo công văn được ban hành ngày 15/12, Sở GDĐT cho biết, dịp Tết Dương lịch 2023 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ nghỉ từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 2/1/2023.



Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 của học sinh Hà Nội cùng khoảng thời gian trên.



Về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở GDĐT, các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã sẽ nghỉ 7 ngày, từ 20/1/2023 đến hết ngày 26/1/2023 (tức từ 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm trong lễ tựu trường hồi tháng 8/2022. Ảnh: Tào Nga



Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên, trường bồi dưỡng cán bộ Hà Nội sẽ là 8 ngày, từ 19/1/2023 đến hết ngày 26/1/2023 (tức từ 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Sở GDĐT Hà Nội đề nghị các nhà trường thông báo cụ thể lịch nghỉ Tết đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường; thực hiện nghiêm túc việc phân công trực và bảo vệ cơ quan, trường học dịp nghỉ Tết; phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để có các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng cháy nổ... cho đơn vị. Đồng thời, các trường phối hợp các đơn vị liên quan tuyên truyền, giáo dục đến học sinh, sinh viên trọng tâm thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; không chơi cờ bạc và các tệ nạn xã hội; không thực hiện vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ hoặc các trò chơi nguy hiểm khác.

Trước đó chia sẻ với báo chí về lý do học sinh Hà Nội nghỉ Tết Quý Mão ngắn hơn các địa phương khác, Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho biết, theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, học sinh tiểu học đến trường từ thứ hai đến thứ Sáu, riêng cấp THCS và THPT học cả thứ 7. Do vậy, nếu chọn phương án nghỉ thêm ba ngày từ 27 đến 29/1, học sinh hai cấp THCS, THPT phải học bù nhiều tiết học.

Sau khi cân nhắc các tình huống khác nhau để đề xuất phương án phù hợp, Sở GDĐT Hà Nội quyết định cho học sinh nghỉ trước lịch nghỉ theo quy định chung với cán bộ công chức, viên chức cả nước một ngày và đi học cùng thời gian đi làm trở lại sau nghỉ Tết của phụ huynh.