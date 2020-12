Hà Nội: Công an tìm kiếm nữ sinh viên mất tích sau khi đi học về

Nữ sinh Hoàng Thị L. A. thời điểm trước khi mất tích (Ảnh: FBNV).

Chiều 2/12, trao đổi với PV Dân trí, anh Hoàng Ngọc Tình (trú tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, con gái anh là Hoàng Thị L.A. (18 tuổi, sinh viên năm nhất một trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội) bỗng dưng mất tích gần 2 ngày qua.

Theo thông tin từ anh Tình, vào trưa 30/11, L.A. đi xe máy đến trường học, đến buổi chiều tối không thấy về nhà.

Sau khi xảy ra sự việc, phía gia đình anh Tình đã gọi điện cho L.A. nhưng không được. Đêm khuya cùng ngày, cả gia đình mong ngóng vẫn không thấy con về nên đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

"Trước khi mất tích, L.A. không có mâu thuẫn hay khúc mắc gì với bố mẹ và cháu cũng không có biểu hiện gì bất thường. Hiện gia đình đã trình báo sự việc tới chính quyền địa phương và cơ quan công an nhờ giúp đỡ", anh Tình cho hay.

Ai biết thông tin gì về cháu L.A. vui lòng liên hệ với anh Hoàng Ngọc Tình theo số điện thoại 0976966732.

Cũng theo anh Tình, vào ngày hôm qua (1/12), một số thông tin đăng tải trên mạng xã hội cho rằng thấy cháu L.A. ở khu vực huyện Hoài Đức, nên gia đình vẫn đang tìm cháu tại đây.

Liên quan đến vụ việc, chiều cùng ngày, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Hoài Đức xác nhận thông tin và cho biết, phía công an huyện đã nhận được báo cáo sự việc từ phía Công an xã Đức Thượng, đang cho cán bộ tiến hành xác minh, điều tra sự việc.