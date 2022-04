Hà Nội: Điều động, bổ nhiệm nữ Phó trưởng Công an phường đầu tiên ở Hà Đông

Cụ thể, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm đối với đại úy Vũ Thu Trang – cảnh sát khu vực, Công an phường Phúc La (quận Hà Đông, TP. Hà Nội).

Theo quyết định, đại úy Vũ Thu Trang được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Công an phường Yết Kiêu (quận Hà Đông).

Thừa lệnh của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm đối với đại úy Vũ Thu Trang.

Ở diễn biến trước đó, tại chương trình gặp mặt, biểu dương, đối thoại với các đồng chí nữ Cảnh sát khu vực, Quản lý hành chính, Công an xã thuộc Công an TP.Hà Nội vào ngày 26/3/2022, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã ghi nhận, tôn vinh, lắng nghe và thấu hiểu những khó khăn, thuận lợi của lực lượng Công an cơ sở, nhất là nữ Cảnh sát khu vực.

Trưởng Công an quận Hà Đông Nguyễn Ngọc Quyền trao quyết định bổ nhiệm cho đại úy Vũ Thu Trang. Ảnh: HQ/ANTD



Giám đốc Công an TP.Hà Nội có chủ trương và yêu cầu các đơn vị rà soát, quan tâm phát triển cán bộ nữ.

Theo đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, qua rà soát, Công an quận Hà Đông có 17 nữ Cảnh sát khu vực, trong đó có 6 cán bộ được duyệt quy hoạch chức vụ Phó trưởng Công an phường.

Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an quận Hà Đông đã tiến hành đánh giá kỹ lưỡng đối với các cán bộ đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, từ đó thống nhất giới thiệu đại úy Vũ Thu Trang, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Công an phường Yết Kiêu, phụ trách Cảnh sát khu vực.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cho đại úy Vũ Thu Trang, lãnh đạo Công an quận Hà Đông tin tưởng, trên cương vị công tác mới, đại úy Trang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo Công an đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.