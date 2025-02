Hà Nội đón 1 triệu lượt khách, thu hơn 3.500 tỷ đồng dịp Tết

Theo số liệu tổng hợp thống kê, 09 ngày nghỉ lễ của dịp nghỉ Tết Nguyên đán (từ 25/1 đến 2/2/2025 tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ), ước tính Thủ đô Hà Nội đón khoảng 1 triệu lượt khách du lịch, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, lượng khách quốc tế đến Hà Nội dịp này là 142.000 lượt, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là các thị trường: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Anh, Malaysia, Ấn Độ, Đức, Pháp, Nhật Bản...; 859.000 lượt khách du lịch nội địa, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.530 tỷ đồng, tăng 7,85% so với cùng kỳ năm trước.

Du khách nước ngoài thích thú học viết chữ nho tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Mùng 2 Tết. (Ảnh: Huy Hoàng)

Theo bà Đặng Hương Giang – Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, để đạt được gần 1triệu lượt khách du lịch, ngay từ những ngày trước Tết, công tác tổ chức đón khách du lịch dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tại các khu, điểm tham quan du lịch được chuẩn bị chu đáo.

Đặc biệt, các khu, điểm tham quan du lịch đã tập trung nâng cấp chất lượng dịch vụ du lịch, ra mắt nhiều chương trình, sản phẩm du lịch mới cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật từ Tết dương lịch kéo dài qua Tết âm lịch Ất Tỵ 2025 nhằm kích cầu, thu hút khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Trong dịp lễ Tết Nguyên đán, toàn Thành phố diễn ra rất nhiều sự kiện sôi động, hấp dẫn thu hút khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm. Với tinh thần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đưa văn hóa trở thành tài nguyên và động lực để phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế du lịch, chuỗi các hoạt động, sự kiện được diễn ra từ trước Tết, trong đó những hoạt động, sự kiện được kéo dài xuyên qua Tết Nguyên đán sẽ làm cho du khách đến Thủ đô được sống trong không khí Tết cổ truyền của vùng đồng bằng Bắc bộ như: Chương trình "Tết làng Việt năm 2025" tại Không gian đình làng Mông Phụ - Điểm du lịch Làng cổ ở Đường Lâm (Thị xã Sơn Tây); Đón Tết tại Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, thị xã Sơn Tây) diễn ra các hoạt động chủ đề "Xuân về trên bản làng"…

Du khách nước ngoài dạo phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm Mùng 2 Tết. (Ảnh: Huy Hoàng)

Bên cạnh đó là các khách sạn cũng có nhiều hoạt động thu hút và đón khách đến lưu trú trong dịp nghỉ lễ Tết nguyên đán Ất Tỵ với nhiều hình thức khác nhau như khuyến mại, giảm giá, tặng kèm một số dịch vụ khi lưu trú tại cơ sở.

Ngoài ra, để đẩy mạnh hoạt động du lịch từ đầu năm, Sở Du lịch Hà Nội sẽ phối hợp với UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2025" tại Điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt đền, chùa, đình Hai Bà Trưng và chương trình Du xuân hữu nghị 2025 tại huyện Mê Linh. Đây là 2 hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch mở màn của ngành du lịch Thủ đô trong năm 2025.