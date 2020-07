Hà Nội: Gần 100 cây xanh "đột tử" trên đường Sa đôi

Clip: Gần 100 cây xanh "đột tử" trên đường Sa Đôi. Hồng Nhân.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt hàng cây xanh hai bên đường Sa Đôi (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) có nhiều cây bị chết, trong đó phần lớn cây bị chết là cây sấu, có đường kính từ 20 - 30cm, cao từ 3 - 5m.

Thông tin từ người dân cho biết, nhiều cây tại đoạn đường này trước đây đã chết, sau đó được đơn vị thi công trồng lại nhưng lại chết tiếp. Cả đoạn đường dài hơn 1km có gần cả trăm cây sâu "ngã quỵ".

Gần 100 cây xanh được trồng trên đường Sa Đôi, khu vực Đại Mỗ đang trong tình trạng sống èo uột, nhiều cây tróc vỏ, héo khô, thậm chí đã chết hẳn.

"Hàng cây được trồng lại, nhưng mình thấy nhiều cây một thời gian sau đã héo khô, không biết đến bao giờ con đường Sa Đôi này mới được phủ bóng mát", anh Chính, một người dân cho biết.

Theo ghi nhận, nhiều cây xanh gốc bị bung gốc, vỏ bị tróc ra nhiều mảng. Có nhưng cây tình trạng sống èo uột, thoi thóp, nhiều cây tróc vỏ, héo khô, thậm chí đã chết hẳn.

Nhiều cây to có thể ngã đổ bất cứ khi nào.

Người dân tại đây không khỏi xót xa trước tình trạng này, đồng thời cũng lo lắng những gốc cây chết khô có thể bung bật bất cứ lúc nào.

"Lỡ gió to, mưa bão hay cái gì va vào chắc chắn là đổ ngay. Hai bên đường còn nhiều nhà, rồi xe cộ đi lại, nếu như lỡ cây to ngã xuống chẳng may chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm", bà Lan (trú tại Nam Từ Liêm) cho biết.

Nhiều cây vẫn được quấn, bọc kín xung quanh gốc và thân.

Đường Sa Đôi là tuyến đường dài 2km được cải tạo, mở rộng từ Đại lộ Thăng Long đến đường 70, đoạn qua vị trí cầu Đôi (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Trước đó, hồi tháng 2/2020 hàng cây này cũng khô héo bị chặt hạ, thay thế. Nhưng sau khi trồng lại, tình hình vẫn không cải thiện hơn.

Người dân khu vực đường Sa Đôi mong muốn lực lượng chức năng sớm vào cuộc, xử lý triệt để tình trạng cây chết khô, tránh trường hợp ngã đổ gây thiệt hại về người và tài sản.

Gần 100 cây xanh, chủ yếu là sấu ngã quỵ, xơ xác.

Đoạn đường hơn 1km nhưng có rất nhiều cây chết khô.

Người dân trú nắng dưới bóng cột điện thay vì đứng dưới hàng cây.

Một địa điểm bán hàng xen giữa hai gốc cây bị chết khô trên đường Sa Đôi.

Nhiều thân cây chưa được tháo cọc chống đã "ngã quỵ".

Một số cây khác chết khô được dây leo, cây dại quấn quanh.

Nhiều cây vẫn còn nguyên cọc chống và dây thép xung quanh.

Hố cây chưa được trồng mới người dân tận dụng làm nơi chứa rác.