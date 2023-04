Hà Nội hoàn thành công tác điều tra cơ bản về xây dựng mô hình toàn dân tham gia PCCC

Theo Cổng giao tiếp điện tử TP Hà Nội, sau gần 2 tháng triển khai, đến nay, 100% các quận, huyện, thị xã đã ban hành kế hoạch và hoàn thành công tác điều tra cơ bản, lập danh sách, đăng ký chỉ tiêu thực hiện hàng tháng.



Một quán Karaoke ở quận Cầu Giấy bị tạm đình chỉ hoạt động do chưa đủ điều kiện về PCCC. Ảnh: Phạm Hưng

Để việc triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả, đảm bảo theo tiến độ, mục tiêu đề ra, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, đối với UBND các quận, huyện, thị xã: Mỗi tuần, mỗi đơn vị có ít nhất 1 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về việc triển khai nhân rộng các mô hình theo kế hoạch được đăng tải trên các phương tiện truyền thông.

Chỉ đạo UBND cấp xã, Công an cấp xã, tổ dân phố, thôn, xóm, đội dân phòng, các đoàn thể chính trị xã hội trực thuộc tổ chức vận động các hộ gia đình hưởng ứng, tham gia thực hiện kế hoạch; đảm bảo hoàn thành đầy đủ mục tiêu đã đề ra theo lộ trình:

Đến trước ngày 30/4/2023, phải hoàn thành nội dung nhiệm vụ: 100% nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh có ít nhất 1 người được tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỹ năng về PCCC&CNCH, nắm chắc cách thức sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, phương pháp, kỹ năng xử lý sự cố cháy ban đầu, kỹ năng thoát nạn khi có cháy.

Đến trước ngày 20/6/2023, phải hoàn thành nội dung nhiệm vụ: 100% hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh liền kề (từ 5 nhà trở lên) phải tham gia Tổ liên gia an toàn PCCC và đưa vào hoạt động; mỗi xã, phường, thị trấn phải xây dựng và tổ chức thực tập ít nhất 01 phương án CC&CNCH tại Tổ liên gia an toàn PCCC, từ đó nhân rộng đến từng thôn, xóm, tổ dân phố.

Ngoài ra, vận động các hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh khác tham gia vào các Tổ liên gia; 100% các điểm chữa cháy công cộng được thành lập và đưa vào hoạt động.

Đến trước ngày 15/12/2023, phải hoàn thành nội dung nhiệm vụ: 100% hộ gia đình nhà ở riêng lẻ có ít nhất 01 người được phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC; hoàn thành việc xây dựng và đưa vào hoạt động đối với 4 mô hình gồm: Khu chung cư, tập thể an toàn PCCC; cụm liên kết làng nghề an toàn; cụm liên kết an toàn trong khu, cụm công nghiệp; cụm liên kết an toàn PCCC rừng.

Công an Thành phố phối hợp với các cơ quan báo, đài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng an toàn về PCCC&CNCH đảm bảo sâu, rộng trong cộng đồng; tiếp tục xây dựng, ban hành clip hướng dẫn triển khai 04 mô hình: Khu chung cư, tập thể an toàn PCCC; cụm liên kết làng nghề an toàn; cụm liên kết an toàn trong khu, cụm công nghiệp; cụm liên kết an toàn PCCC rừng để các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện.

Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, theo dõi chặt chẽ việc triển khai thực hiện Kế hoạch này của các đơn vị liên quan; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND Thành phố chỉ dạo, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh theo quy định…