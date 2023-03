Sân Đình Cầu Bầu từ góc nhìn trên cao (Ảnh: Diễm Hằng)

Hà Nội: Khách Tây thích thú chụp ảnh với làng nghề làm hương

Những bó hương được người dân cẩn thận xếp thành những hình độc đáo (Ảnh: Diễm Hằng)

Du khách tới làng nghề thăm quan có thể di chuyển bằng xe bus số 91 từ bến xe Yên Nghĩa. Đối với phương tiện cá nhân theo Quốc lộ 21B, tỉnh lộ 429 hoặc đi dọc theo đường Trục phía nam Hà Tây (cũ).

Làng nghề làm tăm hương Quảng Phú Cầu có lịch sử truyền thống với tuổi đời hơn 100 năm. Tới đây du khách sẽ được tìm hiểu về quy trình sản xuất tăm hương và chụp lại những bức ảnh check in độc đáo.

Được chỉ đạo từ lãnh đạo huyện Ứng Hoà, người dân thôn Cầu Bầu xã Quảng Phú Cầu đã thực hiện xây dựng điểm check in độc đáo từ những bó hương tại Đình làng nhằm quảng bá du lịch làng nghề và phục vụ du khách tới tham quan.

Sân đình trở thành góc checkin thần thánh của giới trẻ (Ảnh: Diễm Hằng)

Chiếc thang dành riêng cho những tín đồ chụp ảnh (Ảnh: Diễm Hằng)

Tại đây những bó hương được người dân tỉ mỉ xếp lại phía trong sân đình và ngoài cổng đình thành những biểu tượng với nhiều màu sắc bắt mắt như: lá cờ đỏ sao vàng, dáng hình chữ S Việt Nam và cả dòng chữ I LOVE VIETNAM màu vàng nổi bật khi nhìn từ trên cao xuống,...Ban quản lí đình làng cũng trang bị sẵn thang gắn cố định và thang di động nhằm phục vụ du khách có thể thoải mái lựa chọn góc chụp hình ưng ý nhất. Hiện tại đình làng cũng không thu bất kì khoản phí nào từ du khách cho việc tham quan và chụp ảnh.

Check in không chỉ là công việc ưa thích của giới trẻ mà các cô cũng vậy (Ảnh : Diễm Hằng)

Góc "sống ảo" làm giới trẻ mê mẩn (Ảnh: Nguyễn Hiền)

Bạn Nguyễn Hiền chia sẻ về trải nghiệm khi tới làng nghề tham quan: " Người dân chỉ chúng tôi qua đình làng hương chụp ở đó khá rộng và đẹp. Đến nơi chúng tôi khá bất ngờ bởi địa điểm check in nằm ngay trong khuôn viên của một ngôi đình, mọi người đã đến đây từ rất sớm. Mặc dù là một địa điểm check in nhưng tôi thấy rất gần gũi và mang nét mộc mạc làng nghề Việt Nam. Và đặc biệt ở đây đến check in không mất phí, chỉ duy nhất một hòm công đức tuỳ tâm mọi người . Thậm chí khi chúng tôi ngỏ í thuê nón để chụp hình thì các cô bán nước nhiệt tình cho mượn chứ không hề lấy phí".

Đây cũng là điểm dến của rất nhiều du khách nước ngoài(Ảnh: Diễm Hằng)

Chị Minh thuộc ban quản lí đình làng cho biết hiện tại khu tham quan check in vẫn đang trong thời gian nâng cấp thêm và sẽ cố gắng hoàn thiện thật sớm trong thời gian gần nhất. Việc xây dựng và quảng bá làng nghề là những nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc không chỉ với người dân Việt Nam và cả du khách quốc tế.