Đà Nẵng từng được vinh danh trong Top Những điểm đến "đắm mình trong ánh mặt trời" hàng đầu thế giới. (Video: VNA)

Bãi biển Radhanagar, Ấn Độ là đại diện châu Á trong Top 10 Bãi biển tốt nhất thế giới năm 2023

Là website du lịch lớn nhất thế giới hiện nay, Tripadvisor hôm 28/2 công bố danh sách World’s best beaches (Những bãi biển tốt nhất thế giới) năm 2023. Đây là một phần của 2023 Travellers' Choice Best of the Best Awards for Beaches (Giải thưởng Best of the Best - Tốt nhất trong số tốt nhất).

Giải thưởng này được xác định dựa trên hàng triệu đánh giá do khách du lịch gửi tới cho hạng mục bãi biển, trong vòng 1 năm kể từ ngày 1/1-31/12/2022. Căn cứ vào số lượng và chất lượng xếp hạng của khách du lịch, Tripadvisor xác định ra thứ hạng các bãi biển hàng năm.

Chiếm các vị trí Top 3 trong số những bãi biển tốt nhất thế giới năm 2023, theo Tripadvisor là: Baia do Sancho, Brazil số 1 (ảnh giữa); Eagle, Aruba số 2 (ảnh trên, bên trái); Cable, Australia (ảnh dưới, bên trái). Cùng Gorleston-on-sea, Norfolk là bãi biển số 1 của Anh năm 2023 (ảnh trên, bên phải) và Kaanapali, Hawaii là bãi biển số 1 của Mỹ năm 2023 (ảnh dưới, bên phải). (Ảnh: Daily Mail)

Theo đó, chiếm vị trí số 1 trong Top 10 Bãi biển tốt nhất thế giới năm 2023 là bãi biển Baia do Sancho, nằm trên đảo núi lửa Fernando de Noronha ở ngoài khơi dải bờ biển Brazil (quốc gia lớn nhất Nam Mỹ) được đánh giá là đẹp nhất thế giới. Năm 2022 bãi biển Baia do Sancho đứng thứ 7 trong danh sách này.

Tuy nhiên để tiếp cận bãi biển Baia do Sancho không dễ, vì khách du lịch chỉ có thể đến được bằng máy bay hoặc thuyền. Còn phải dùng thang leo từ những vách đá dựng đứng xuống tận hướng vẻ đẹp đầy mê hoặc của bãi biển cát vàng bên dưới.

Bãi biển Grace Bay của quần đảo Turks và Caicos - vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh - xếp thứ 5 trong Top 10 Bãi biển tốt nhất thế giới năm 2023, theo Tripadvisor. (Ảnh: Getty/iStock)

Bãi biển Varadero của Cuba, được Tripadvisor xếp thứ 9 trong Top 10 Bãi biển tốt nhất thế giới năm 2023. (Ảnh: Getty)

Tripadvisor cũng lưu ý rằng các kỳ nghỉ trên đảo khá phổ biến năm 2023, đồng thời gần 3/4 trong Top 10 Bãi biển tốt nhất thế giới năm 2023 nằm ở những vùng xa xôi, ngoài khơi…

Vùng Caribbea có 3 bãi biển lọt vào Top 10 Bãi biển tốt nhất thế giới năm 2023, bao gồm: bãi biển Eagle của đảo quốc Aruba (xếp thứ Nhì); bãi biển Grace Bay của quần đảo Turks và Caicos - vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh - (xếp thứ 5); bãi biển Varadero của Cuba (xếp thứ 9).

Bãi biển Radhanagar của Ấn Độ xếp thứ 7 trong Top 10 Bãi biển tốt nhất thế giới năm 2023, theo Tripadvisor. (Ảnh: traveltriangle)

Bãi biển Ka’anapali trên đảo Maui, thuộc quần đảo Hawaii của Mỹ, xếp thứ 10 trong danh sách Top 10 Bãi biển tốt nhất thế giới năm 2023 của Tripadvisor. (Ảnh: Getty/iStock)

Cũng lọt vào Top 10 Bãi biển tốt nhất thế giới năm 2023 còn có: 1 đại diện châu Á là bãi biển Radhanagar của Ấn Độ (xếp thứ 7); 1 đại diện của Mỹ là bãi biển Ka’anapali trên đảo Maui, thuộc quần đảo Hawaii (xếp thứ 10). Bãi biển Ka’anapali dẫn đầu tiểu hạng mục Top 10 Bãi biển tốt nhất của Mỹ năm 2023. Cùng 3 đại diện châu Âu là: Iceland (thứ tư); Praia da Falesia, Bồ Đào Nha (thứ 6); Spiaggia dei Conigli, Italia (thứ 8).

Bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng, Việt Nam) lọt Top 10 Bãi biển tốt nhất châu Á năm 2023

"Mỹ Khê là một trong những bãi biển đẹp nhất mà tôi từng đi qua ở Đông Nam Á" - du khách PappanMajumdar viết trên website Tripadvisor. (Ảnh minh họa: Báo ảnh Việt Nam)

Trong tiểu hạng mục Top 10 Bãi biển tốt nhất châu Á năm 2023 có bãi biển Mỹ Khê ở Đà Nẵng, Việt Nam (xếp thứ 8). Về bãi biển Mỹ Khê, Tripadvisor trích dẫn một số trong nhiều đánh giá của khách du lịch viết:

"Bãi biển Mỹ Khê ‘của tôi’ cát mềm và mịn, có nhiều vỏ sò nhưng sóng nhẹ, rất thích hợp để bơi lặn…" - Jonathan C.; "Mỹ Khê là một trong những bãi biển đẹp nhất mà tôi từng đi qua ở Đông Nam Á" - PappanMajumdar…

Bãi biển Mirissa của Sri Lanka xếp thứ tư trong Top 10 Bãi biển tốt nhất châu Á năm 2023, theo Tripadvisor. (Ảnh: dreambigtravelfarblog)

Bãi biển Yonaha Maehama, Nhật Bản xếp thứ 7 trong Top 10 Bãi biển tốt nhất châu Á năm 2023, theo Tripadvisor. (Ảnh: beokinawa.jp)

Cũng được tôn vinh trong tiểu hạng mục Top 10 Bãi biển tốt nhất châu Á năm 2023 còn có các bãi biển: Radhanagar, Ấn Độ (thứ Nhất); Kelingking, Bali, Indonesia (thứ nhì); Benaulim, Ấn Độ (thứ 3); Mirissa, Sri Lanka (thứ tư); Nai Harn, Thái Lan (thứ 5); Kata Noi, Thái Lan (thứ 6); Yonaha Maehama, Nhật Bản (thứ 7); Chaweng, Thái Lan (thứ 9) và Haeundae, Hàn Quốc (thứ 10).