Hà Nội: Không để tiền trên ghế, taplo khi đăng kiểm, tài xế sẽ bị "vòi" thế nào?

Mục sở thị chiêu trò của đăng kiểm viên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Trì vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với 13 bị can là cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2901 V. Những người này bị bắt về cùng một tội danh "Nhận hối lộ".

3 người là lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2901 (gọi tắt là Trung tâm đăng kiểm 2901 V) là Lê Văn Ngân (Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 2901 V); Tăng Xuân Huy (Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) và Vũ Mạnh Hiền (TP Hải Phòng), cùng là Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 2901 V.

Các đối tượng còn lại là đăng kiểm viên của trung tâm, họ gồm Trịnh Quang Lê (Gia Lâm, TP.Hà Nội); Trần Nam Thành (Đống Đa, TP.Hà Nội); Vũ Ngọc Thắng (Hà Đông, TP.Hà Nội); Nguyễn Văn Cảnh , Đặng Hồng Minh, cùng ở tại quận Nam Từ Liêm; Ngô Thế Lực (Hoàng Mai, TP.Hà Nội); Nguyễn Quang Hùng, Dương Đức Minh, cùng ở Thanh Trì; Hoàng Phúc Thọ (Hoàng Mai) và Lê Quang Linh (Đống Đa).

Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 2901V Lê Văn Ngân. Ảnh: XM

Qua công tác thu thập tài liệu và phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm, cán bộ đơn vị có thông tin về những dấu hiệu vi phạm tại Trung tâm đăng kiểm 2901 V.

Trung tâm đăng kiểm 2901V làm việc 5 ngày (từ thứ 2 đến thứ 6) và sáng thứ 7 trong tuần. Mỗi ngày trung bình Trung tâm đăng kiểm 2901V kiểm định khoảng 60 - 70 phương tiện; cơ quan điều tra xác định mỗi ngày đơn vị này thu lời bất chính từ 6 đến 8 triệu đồng.

Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Trì đã ra quyết định khám xét tại Trung tâm đăng kiểm 2901 V; ngày 18/1 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 13 đối tượng là lãnh đạo và cán bộ Trung tâm đăng kiểm 2901 V.

Bước đầu xác định, để làm thủ tục đăng kiểm nhanh, không bị gây khó dễ thông thường, các chủ xe khi đến đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm 2901 V thường để số tiền từ 100 đến 200 nghìn đồng trong xe (trên ghế, taplo, cần số).

Nếu chủ xe không tự để tiền trên xe thì khi trả xe Lê Quang Linh, Trịnh Quang Lê, Hoàng Phúc Thọ sẽ chủ động yêu cầu các chủ xe đưa tiền.

Với các đăng kiểm viên, khi họ phát hiện lỗi kỹ thuật của xe như biển số mở, màu sơn khác với đăng ký, lốp mòn sẽ thông báo cho Linh, Lê, Thọ biết, hoặc ghi lỗi ra giấy để trên xe.

Tăng Xuân Huy - Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 2901 V. Ảnh: XM

3 người này thông báo cho chủ phương tiện biết các lỗi kỹ thuật, đồng thời yêu cầu họ phải đưa thêm tiền nếu muốn được cấp kiểm định xe đạt yêu cầu. Nếu chủ phương tiện không đưa tiền thì phải đưa phương tiện về sửa chữa.

Nếu chủ phương tiện đồng ý đưa thêm tiền thì các đối tượng hướng dẫn họ quay lại xếp hàng kiểm tra hoặc đánh giá xe đủ điều kiện an toàn để cấp giấy chứng nhận kiểm định. Số tiền để được bỏ qua lỗi dao động từ 100.000 - 400.000 đồng (tùy từng lỗi vi phạm). Người trực tiếp nhận tiền từ chủ phương tiện là Lê Quang Linh, Trịnh Quang Lê, Hoàng Phúc Thọ.

Đáng chú ý, các đăng kiểm viên khai nhận đã bỏ qua lỗi kỹ thuật của xe khi kiểm định trong các công đoạn kiểm tra thủ công (bằng tay, bằng mắt), không can thiệp vào hệ thống máy kiểm tra chỉnh sửa kết quả.

Công an huyện Thanh Trì nhận thấy, cuối mỗi ngày Lê, Thọ và Linh tập hợp tiền thu lợi bất chính chia cho toàn bộ ban giám đốc, cán bộ, nhân viên của trung tâm theo tỷ lệ như sau: 20% tổng số tiền đưa Lê Văn Ngân (Giám đốc) làm chi phí "đối ngoại; 1 triệu đồng đưa vào quỹ (nếu ngày nào ít hơn 50 xe không phải trích số tiền này vào quỹ) dùng cho các công việc của đơn vị như lễ tết, nghỉ mát, thanh tra... Đối tượng Ngân giao Thọ cầm tiền quỹ này và chi tiêu theo sự chỉ đạo của Ngân.

Sau khi trừ các khoản chi phí trên, số tiền còn lại được chia thành 51 phần bằng nhau và chia theo tỷ lệ: Giám đốc nhận 5 phần/1 người; phó giám đốc nhận 4 phần/1 người; đăng kiểm viên nhận 3 phần/ 1 người, nhân viên văn phòng, kế toán và bảo vệ nhận 1 phần/1 người.

Đăng kiểm viên biến lỗi thành không lỗi thế nào?

Ở một diễn biến khác, Công an huyện Thường Tín mới đây cũng đã phát hiện Trung tâm đăng kiểm 29-15D thuộc công ty TNHH Hiệp Hà có địa chỉ tại xã hà Hồi, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội có hành vi nhận tiền hối lộ của các chủ phương tiện để bỏ qua các lỗi về đăng kiểm đối với các phương tiện không đủ tiêu chuẩn về hệ thống phanh và tiêu chuẩn về khí thải bảo vệ môi trường.

Ngày 16/1/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín tiến hành khám xét khẩn cấp trung tâm và trụ sở Công ty TNHH Hiệp Hà, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm và các đăng kiểm viên của Trung tâm.

Trung tâm đăng kiểm 29-15D. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng là Giám đốc và đăng kiểm viên khai nhận: Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2021 đến tháng 10/2022, khi các phương tiện đến đăng kiểm phương tiện xe cơ giới bị đăng kiểm viên phát hiện các khiếm khuyết (chủ yếu là các xe tải) như không đủ tiêu chuẩn về hệ thống phanh và tiêu chuẩn khí thải bảo vệ môi trường thì các đăng kiểm viên sẽ báo kết quả không đủ để kiểm định sau đó gặp riêng các chủ phương tiện đến đăng kiểm yêu cầu đưa tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng để làm thay đổi kết quả kiểm định.

Sau khi nhận tiền, các đăng kiểm viên thực hiện các thủ đoạn như đối với lỗi phanh thì sẽ cài số lùi để khi máy đo hiện kết quả đạt yêu cầu, đối với lỗi tiêu chuẩn về khí thải thì đăng kiểm viên sẽ dùng tay che mắt cảm biến khí thải để máy xác nhận đạt tiêu chuẩn.

Ngày 17/1/2023 Đinh Văn Hùng (Hoàng Mai), là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hiệp Hà đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận bản thân được hưởng 50% tổng số tiền đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm nhận hối lộ của lái xe/chủ phương tiện, số tiền còn lại được chia cho các đăng kiểm viên.

Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Tín đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 người gồm: Đinh Văn Hùng; Phạm Chí Công (Thanh Liệt, Thanh Trì), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-15D; Đỗ Tiến Đức (Kiến Hưng, Hà Đông, TP.Hà Nội) là đăng kiểm viên; Trần Văn Điềm (Tiên Hội, Đại Từ, Thái Nguyên), là đăng kiểm viên; Lưu Thị Hà (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội), là nhân viên nghiệp vụ.