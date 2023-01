Còn bao nhiêu Trung tâm đăng kiểm đang "đóng cửa" vì sai phạm?

Còn hàng chục Trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động

Cụ thể, có 29 Trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động do liên quan đến sai phạm và đã bị Cơ quan công an điều tra khởi tố và bắt giữ, 2 Trung tâm đăng kiểm dừng do đang trong quá trình điều tra, 6 Trung tâm đăng kiểm bị dừng do không đủ điều kiện theo Nghị Định 139/2028/NĐ-CP.

Tại khu vực thành phố Hà Nội đang có 19 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động (38 dây chuyền) và 12 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới dừng hoạt động (23 dây chuyền); trong đó 11 Trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động do liên quan đến vi phạm pháp luật, một trung tâm dừng hoạt động do không đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

Trung Tâm đăng kiểm 29-29D tạm đóng cửa. Ảnh: Thế Anh

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, ngày 30/1 vừa qua, các Trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội báo cáo trong ngày các phương tiện đến kiểm định đều, không có hiện tượng ùn ứ, số lượng cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường là 1.061 phương tiện.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có 12 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hoạt động (35 dây chuyền) và 7 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới dừng hoạt động (13 dây chuyền); trong đó 6 trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động do liên quan đến vi phạm pháp luật, một trung tâm dừng hoạt động do không đủ nguồn nhân lực đăng kiểm viên theo quy định.

Các trung tâm đăng kiểm khu vực Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tại thời điểm 17 giờ ngày 30/1 đã hết xe (không có xe phải chờ). Trong ngày, các phương tiện đến kiểm định không còn hiện tượng ùn ứ và một số trung tâm lượng xe đến kiểm định ở mức thấp. Số lượng cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các trung tâm đăng kiểm ở Thành phố Hồ Chí Minh là 860 phương tiện.

Theo lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, thời điểm sau Tết Nguyên đán, nhu cầu kiểm định xe của người dân sẽ không đông do đã tập trung đưa xe đi đăng kiểm trước Tết.

Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục khuyến khích người dân trên đường từ quê lên thành phố làm việc sau kỳ nghỉ Tết có thể đưa xe vào các trung tâm đăng kiểm địa phương để kiểm định, tránh phải chờ đợi lâu, giảm tải cho các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, chủ phương tiện chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện để bảo đảm đủ điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi kiểm định.

Cục Đăng kiểm Việt Nam. Ảnh: Thế Anh

Đăng kiểm điều chỉnh lại những bất cập

Trong năm 2023, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ rà soát toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong công tác kiểm định xe cơ giới, đề xuất bổ sung, sửa đổi theo hướng tăng cường công tác quản lý, siết chặt hơn nữa các điều kiện, quy định trong công tác kiểm định, điều chỉnh lại những quy định còn bất cập, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đi kiểm định.

Cục Đăng kiểm Việt Nam tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động kiểm định đối với các đơn vị đăng kiểm qua camera; kiểm soát dữ liệu kiểm định các đơn vị đăng kiểm; thực hiện hiệu quả các biện pháp nâng cao chất lượng trong công tác đăng kiểm; duy trì hệ thống các trung tâm đăng kiểm hoạt động ổn định.

Cục Đăng kiểm sẽ nghiên cứu, nâng cấp, hiện đại hóa công tác đăng kiểm và áp dụng các công nghệ mới trong kiểm định như công nghệ nhận diện biển số, công nghệ đo kích thước xe tự động, kiểm tra khí thải có tải… để nâng cao chất lượng trong công tác kiểm định và quản lý chặt chẽ, ngăn ngừa tác động của con người vào kết quả kiểm định.

Trước đó, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng chia sẻ, khi sự việc công an bắt giám đốc trung tâm đăng kiểm diễn ra vài nơi, Cục trưởng Cục Đăng kiểm lên gặp Bộ trưởng kêu hoang mang vì cho rằng mới nhận nhiệm vụ".

"Lúc đầu tôi rất thương, đến khi tôi làm việc sâu hơn với Bộ Công an thì thấy không phải thế. Tất cả đều có chủ ý. Làm lãnh đạo Cục rồi còn nhận tiền theo tháng nữa thì "chịu luôn". Đó là bảo kê tội phạm. Cho nên chúng ta không thể tha được", Bộ trưởng GTVT nói.

Người đứng đầu ngành giao thông khẳng định, có phải thay "100% cán bộ" cũng phải làm. Những sai phạm vừa qua ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín tín , hình ảnh ngành giao thông, là "vết dơ" Cục Đăng kiểm. "Chúng ta phải tự soi tự sửa, vấp ngã phải đứng dậy", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nói.

Từ những sai phạm của Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo, Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu trình sửa đổi ngay Nghị định 139 quy định kinh doanh dịch vụ đăng kiểm trên cơ sở khắc phục những tồn tại mà Bộ Công an điều tra. Đồng thời, cơ quan quản lý phải phân cấp phân quyền, thanh tra, hậu kiểm; xây dựng phần mềm quản lý.

Đặc biệt, Cục Đăng kiểm phải xử lý nghiêm trung tâm sai phạm, chủ động chuyển cơ quan điều tra. Bên cạnh đó, Cục Đăng kiểm phải tập trung nhân lực cho các địa phương đang bị ách tắc.