Hà Nội: Ngang nhiên tổ chức câu cá săn thưởng trăm triệu ở hồ Định Công

Thời gian gần đây, nhiều người dân sinh sống xung quanh hồ điều hòa Định Công (phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) phản ánh về việc hiện nay xuất hiện tình trạng câu cá tại hồ này gây mất an ninh trật tư, vệ sinh môi trường và văn minh đô thị gây bức xúc cho người dân.

CLIP: Hàng trăm cần thủ "săn" thưởng tại hồ Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội).

Công khai thả cá, treo thưởng lên đến trăm triệu đồng

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 16/10 cho thấy, tại khu vực hồ Định Công (đường Trịnh Đình Cửu, phường Định Công) rất đông "cần thủ" thoải mái buông cần câu cá, ngồi túm tụm rải rác ven bờ hồ.

Hàng trăm người dân chi tiền cho "nhà hồ" để câu cá ở hồ Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh: Nam Phương chụp chiều 16/10.

Theo tìm hiểu, những ai muốn câu cá tại hồ Định Công đều phải trả phí công khai khoảng từ 200-300 nghìn đồng/ca (4 giờ 30 phút) cho một nhóm người (xưng là "nhà hồ").

Khi sử dụng dịch vụ tại đây, người câu cá có cơ hội trúng thưởng với nhiều mức trúng có giá trị cao.

Thậm chí, để thu phí dịch vụ cao hơn nữa, nhóm "nhà hồ" còn tổ chức các buổi "khai trương" tổ chức thi và trao giải cho các cần thủ với phí ngồi câu có giá từ 500-700 nghìn đồng/ca (4 giờ 30 phút) và 1,6-2,2 triệu đồng/24 giờ.

Hồ Định Công được quản lý bởi UBND phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) và Công ty Thoát nước Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội), tại hồ có đề biển "cấm câu cá". Ảnh: Nam Phương chụp sáng 16/10.

Để chuẩn bị cho buổi "khai trương" trong ngày 16/10, nhóm "nhà hồ" này ngang nhiên thả hàng trăm cá trắm đen, hàng tấn cá chép xuống hồ trước đó. Đặc biệt, giải thưởng được nhóm "nhà hồ" công khai trên mạng xã hội khá hấp dẫn có tổng gía trị lên đến trăm triệu đồng.

Quan sát và ghi nhận, trong ngày 16/10, từ sáng sớm rất đông cần thủ theo "đăng ký" đến "ô" ngồi câu. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, ước tính có hàng trăm người câu cá quanh hồ, mỗi ô câu cách nhau 10-30m tùy chỗ, có chỗ "tụm ba tụm năm" cười cười nói nói, không đeo khẩu trang.

Thông báo công khai của "nhà hồ" trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Một "cần thủ" (đề nghị được giấu tên) cho biết, anh thường xuyên tham gia câu tại đây và được "nhà hồ" bảo lãnh. Để có được một ô câu trong ngày "khai trương" này anh đã chuyển cho phía nhà hồ 1,7 triệu đồng cho 3 ca thông từ sáng đến chiều tối.

Chính quyền làm ngơ?

Trước sự việc trên, trưa 16/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch UBND phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, ông đã nắm được thông tin vụ việc và đã giao cho Phó Chủ tịch UBND phường Đặng Xuân Chiến và Trưởng Công an phường Lê Anh Trung làm rõ vụ việc.

"Cái này Sở Xây dựng quản lý. Vừa rồi chúng tôi cũng dẹp rất kỹ nhưng hiện hết giãn cách xã hội…", ông Tuấn nói và giới thiệu phóng viên liên hệ với Phó Chủ tịch Đặng Xuân Chiến.

Hình ảnh người dân câu cá thoải mái tại hồ Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) chiều 16/10. Ảnh: Nam Phương.

Liên hệ với ông Chiến, vị Phó Chủ tịch UBND phường Định Công cho PV Dân Việt biết: Sáng nay UBND phường mới nhận được công văn của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước Hà Nội) thuộc Sở Xây dựng Hà Nội hồ Định Công đề nghị UBND phường và Công an phường phối hợp để giải quyết. "Hiện chúng tôi đang phối hợp với công an phường lên kế hoạch xử lý", ông Chiến nói.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy, đến 20 giờ cùng ngày, dù trời đổ mưa nhưng hoạt động câu cá của hàng trăm người dân vẫn công khai diễn ra xung quanh hồ Định Công mà không có sự xử lý của chính quyền địa phương.

Mỗi người câu đều sử dụng chiếc ô to che mưa cùng một ghế ngồi, có chỗ đến 2-3 người, thậm chí chỗ tụ tập 5-6 người cùng ngồi câu cá, có người không đeo khẩu trang. Ước tính trong ngày 16/10 có hàng trăm người câu cá quanh hồ, mỗi ô câu cách nhau 10-30m tùy chỗ. Ảnh: Nam Phương.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên sự việc này diễn ra. Đơn cử, gần đây, như Dân Việt đã phản ánh, tối 24/9 cho thấy, có rất nhiều người buông cần câu cá tại hồ Định Công, vào thời điểm hơn 21 giờ, dù trời mưa nặng hạt nhưng các cần thủ vẫn vô tư ngồi câu cá.

Trước đó, hoạt động câu cá dịch vụ ở hồ Định Công bắt đầu rậm rộ từ khoảng tháng 9/2020.

Hình ảnh người dân câu cá thoải mái tại hồ Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) tối 16/10. Ảnh: Nam Phương.

Hàng trăm người buông cần câu tại hồ Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh: Thái Bình chụp ngày 24/9/2021.

Theo nguồn tin của PV Dân Việt, một ngày trước đó (15/10), qua theo dõi trên các phương tiện thông tin mạng xã hội lan truyền, Xí nghiệp Quản lý duy trì Hồ, Công ty Thoát nước Hà Nội đã phát hiện thông tin trên 2 hồ Định Công và Khương Trung 2 dự kiến sẽ diễn ra tình trạng tổ chức khai trương câu cá vào 2 ngày thứ 7 và chủ nhật 16-17/10/2021.

Ngay lập tức, Xí nghiệp này đã có văn bản gửi UBND Phường Định Công và Công an Phường Định Công đề nghị phối hợp ngăn chặn tình trạng tổ chức câu cá tại hồ Định Công, tránh gây ảnh hưởng đến trật tự, an ninh trên khu vực, ảnh hưởng đến công tác duy trì của Xí nghiệp cũng như công tác an toàn phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Hồ Định Công có khuôn viên khoảng 22,3ha. Giai đoạn năm 2010-2014 đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2. Sau đó, hồ đã được đưa vào sử dụng phục vụ thoát nước chung cho TP.Hà Nội. Theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND do UBND TP.Hà Nội ban hành ngày 19/9/2016 về việc phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.Hà Nội, Xí nghiệp Quản lý duy trì Hồ - thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội là đơn vị quản lý trực tiếp các hồ khác trên địa bàn TP.Hà Nội. TP.Hà Nội đã có ban hành văn bản số 8866/VP-ĐT ngày 19/9/2017 về xử lý việc nuôi, thả cá trên các hồ nội thành Hà Nội. Cụ thể, nghiêm cấm nuôi cá, câu cá, đánh lưới và các hoạt động đánh bắt tự phát khác tại các hồ do UBND TP.Hà Nội quản lý.