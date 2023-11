Hà Nội: Quốc lộ 21B xuống cấp, người dân tràn ra đường bán hàng

Quốc lộ 21B là tuyến huyết mạch của thành phố Hà Nội, kết nối các tỉnh Hà Nam, Hòa Bình và các huyện phía nam với khu vực nội đô thành phố. Vì vậy tuyến đường này hằng ngày có nhiều phương tiện lưu thông.

Thời gian gần đây, đoạn đường từ xã Hòa Xá (Ứng Hòa - Hà Nội) đến Vân Đình (huyện Ứng Hòa) hư hỏng, xuống cấp, tai nạn giao thông rình rập dần trở thành nỗi lo lắng với người dân khu vực này.

Theo ghi nhận của Dân Việt, đoạn đường trên dài khoảng 6km. Từ đầu đê Hòa Xá đến cầu Phùng Xá (thuộc huyện Ứng Hòa) xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, đường có dấu hiệu sụt lún, gồ ghề. Thậm chí nhiều nơi, mặt đường còn xuất hiện những vết rạn nứt có diện tích lớn.

Theo người dân, đường xuống cấp là do tình trạng xe chở đất đá có trọng tải lớn chạy liên tục. Bên cạnh đó, nhiều xe chạy kéo theo bụi mù mịt, vật liệu rơi, vương vãi khắp đường gây cản trở giao thông.

Ông Hoàng Tiến Hồng (Hòa xá, Ứng Hòa) cho biết: “Đường này mưa rào là ngập, bẩn lắm. Nước thì cứ đọng ở đấy mãi không thoát, mỗi lần xe to đi qua là bắn hết lên người. Hôm nắng thì bụi mịt mù, gây cản trở tầm nhìn và rất khó thở”.

Người dân còn tràn xuống lòng đường để bán hàng.

Bà Lê Thị Hằng người dân thôn Thái Bình (Ứng Hòa, Hà Nội) thông tin rằng, tình trạng đường bị hư hỏng, sụt lún tại đây đã diễn ra trong một khoảng thời gian dài.

"Những hôm trời mưa to nước đọng thành vũng to lắm, người dân đi đường nếu không để ý sẽ rất dễ xảy ra tai nạn. Để di chuyển an toàn, người dân đều phải đi rất chậm, vừa đi vừa dò đường, thậm chí có nhiều người đi xe đạp phải xuống dắt bộ qua", bà Hằng nói.

Người dân tại khu vực này mong muốn các cơ quan chức năng sớm có những phương án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường QL21B đoạn từ Hòa Xã đi Vân Đình.

Bà Hằng còn cho biết, xe to, đường xấu, đặc biệt còn rất nhiều học sinh thường xuyên lưu thông. Việc này khiến bố mẹ các em không khỏi lo lắng khi con cái đi học về.

"Mong rằng các ngành chức năng huyện Ứng Hòa và chính quyền các xã tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức tham gia giao thông tới người dân. Đồng thời có biện pháp kiểm soát và xử lý nghiêm tình trạng xe quá tải đang hoạt động trên các tuyến đường này", ông Mai Xuân Nghiêm (Ứng Hòa) nói.