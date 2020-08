Hà Nội: Tận cùng thảm kịch ADN, hung thủ đau đớn khi giết chính con đẻ

Thảm kịch gia đình xuất phát từ “đốm lửa nhỏ”

Theo nguồn tin riêng của Người Đưa Tin Pháp Luật, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội vừa kết thúc điều tra vụ án đề nghị VKSND TP.Hà Nội truy tố bị can Quách Văn Nam (31 tuổi, trú tại ngách 378/65 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội Giết người theo khoản 1 Điều 123 BLHS.

Trên cơ sở kết luận điều tra, nội dung vụ án thể hiện như sau: Ngày 26/12/2017, bị can Quách Văn Nam và chị Dương Khắc H. (SN 1999) đăng ký kết hôn. Khoảng cuối tháng 2 năm sau, chị H. sinh con trai đầu lòng là cháu Quách Phú T. (SN 2018) và ở nhà bố mẹ đẻ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu nhen nhóm khi đầu năm 2019, Nam phát hiện trong điện thoại di động của vợ mình là chị H. có tin nhắn báo chuyển khoản 3 triệu đồng, sự việc lặp đi lặp lại vài tháng sau đó.



Bị chồng tra hỏi, chị H. cũng chỉ biết giải thích là nhà mạng chuyển nhầm. Cho rằng lý do vợ đưa ra không thuyết phục, Nam bắt đầu nảy sinh nghi ngờ vợ ngoại tình với người đàn ông khác và cháu bé không phải là con đẻ của mình.

Để giải tỏa mối hoài nghi này, bị can đã nói chuyện với gia đình vợ muốn đưa cháu bé đi giám định ADN nhưng gia đình không đồng ý. Từ đó dẫn tới vợ chồng phát sinh mâu thuẫn.

Ngày 14/3/2020, bị can đến gia đình vợ thuyết phục đưa vợ, con về sinh sống với Nam. Chị H. đã đồng ý và đưa cháu bé về nhà chung sống với Nam tại Thụy Khuê.

Những tưởng Nam đã thay đổi, song trong thời gian chung sống, giữa hai vợ chồng bị can tiếp tục phát sinh nhiều mâu thuẫn về kinh tế và Nam vẫn nghi ngờ vợ có người đàn ông khác.

Khoảng 7h ngày 02/5/2020, từ căn phòng nhỏ của vợ chồng Nam phát ra những âm thanh cãi vã, chua chát, xé toạc không gian yên bình buổi sớm của khu phố. Lúc này, Nam đề nghị ly hôn nhưng chị H. không đồng ý.

Một lúc sau, Nam lấy rượu, uống được 2 ngụm và nói: "Giờ chúng mình giải thoát cho nhau, em có tương lai của em, anh có tương lai của anh". Lúc này, chị H. nói: "Đi lấy giấy ly hôn ra đây". Hai bên tiếp tục cãi chửi và thách thức nhau.

Không hiểu “ma xui quỷ khiến” thế nào, Nam vào bếp lấy con dao phay rồi quay trở lại vào trong phòng, đứng phía sau lưng chị H. đang ôm cháu bé. Bị can bất ngờ vung dao chém nhiều nhát về phía vợ. Nhát dao oan nghiệt đã cướp đi sinh mạng cùng lúc của cả hai mẹ con chị H.

Bị can từng có ý định tự tử

Sau khi gây án xong, Quách Văn Nam đi xe máy sang nhà mẹ đẻ nói: “Con vừa giết vợ con rồi, giờ con lên Phường đầu thú”. Nam để xe máy ở nhà mẹ đẻ rồi đi bộ đến đồn công an. Trên đường đi, Nam nảy sinh ý định tự tử nên đã mua 1 gói thuốc chuột với giá 50.000 đồng của một người bán hàng rong. Nhưng do đi đến gần Công an phường nên Nam đi vào đầu thú và từ bỏ ý định tự tử.

Đau đớn đến tận cùng khi mà kết luận giám định pháp y về ADN của Trung tâm giám đinh pháp y Hà Nội, kết luận: "... Đối tượng Quách Văn Nam và nạn nhân cháu bé có quan hệ huyết thống Cha - Con".

Bị can Quách Văn Nam tại cơ quan điều tra.

Chỉ vì những mâu thuẫn trong sinh hoạt, đời sống thường ngày nhưng không biết cách hóa giải đã để tích tụ, dồn nén trong một thời gian dài hoặc do những nguyên nhân khách quan khác Nam đã bộc phát thành hành vi thú tính; để hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội.



Theo tìm hiểu của PV, gia cảnh của bị can cũng rất éo le, Nam vừa sinh ra được một thời gian ngắn thì bố Nam bỏ đi. Cũng từ ngày đó, bà N. (mẹ bị can Quách Văn Nam) một mình tảo tần nuôi dưỡng Nam khôn lớn; hàng ngày bà N. đi nhặt đồng nát kiếm sống. Chứng kiến ngày con yên bề gia thất, lại sinh được con trai đầu lòng, người mẹ không còn hạnh phúc gì hơn. Ấy vậy, hạnh phúc chẳng tày gang, bà N. rụng rời chân tay khi biết tin Nam gây ra trọng tội.

Người dân trong khu phố cũng không lạ gì cảnh to tiếng của vợ chồng Nam, chỉ đến khi công an đến, người dân mới bàng hoàng trước cái chết oan uổng của hai mẹ con chị H.