Bé trai 3 tuổi ở Nghệ An bị chó cắn vào đầu, mặt

Ngày 26/7, lãnh đạo UBND xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa có một bé trai 3 tuổi phải nhập viện điều trị do bị chó cắn. Hiện công an địa phương đang vào cuộc xác minh sự việc.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h trưa 26/7, chị H.T.H (36 tuổi, trú bản Hiền, xã Châu Thôn) dẫn con trai là H.G.H (3 tuôi) đi chơi. Lúc hai mẹ con đang đi bộ trên đường thì bất ngờ có một con chó lớn lao ra tấn công cào, cắn liên tiếp vào vùng đầu, mặt và tai.

Một cháu bé bị chó tấn công. Ảnh minh hoạ

Lúc này người mẹ hô hoán, tìm cách đuổi con chó nhưng không được. Một số người dân phát hiện vội chạy tới ứng cứu, sau đó đưa cháu bé vào bệnh viện cấp cứu.

Theo cán bộ Trung tâm y tế huyện Quế Phong, cháu bé được đưa đến trung tâm với vết thương ở môi, mặt, tai… sau khi được sơ cứu, gia đình đã chuyển cháu bé xuống bệnh viện tuyến tỉnh tiếp tục điều trị.