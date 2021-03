Hà Nội: Trồng ổi trái vụ, dân ở xã này nhiều nhà mỗi năm thu cả tỷ đồng

Trồng ổi trái vụ-Nâng cao hệ số sử dụng đất

Phóng viên gặp anh Lê Anh Vương - Chủ tịch Hội ND xã Di Trạch tại diễn đàn kết nối tiêu thụ sản phẩm do ngành nông nghiệp Hà Nội tổ chức, khi anh đang tất bật cùng với hội viên của mình giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương.

Giới thiệu sản phẩm ổi trái vụ Di Trạch tại diễn đàn liên kết, tiêu thụ sản phẩm do ngành nông nghiệp Hà Nội tổ chức trên địa bàn huyện Hoài Đức tháng 3/2021. Ảnh: Thu Hà

Anh Vương phấn khởi cho biết: "Cây ổi là 1 trong những sản phẩm chủ lực ở địa phương. Những năm gần đây, Hội ND tích cực hướng dẫn hội viên tham gia các hoạt động giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm nông sản ở địa phương mình".

Trao đổi về tình hình địa phương, anh Vương cho biết: Trong bối cảnh đô thị hoá, cũng giống như các địa phương khác, diện tích đất nông nghiệp ở Di Trạch ngày càng bị thu hẹp. Trước tình hình đó, Hội ND xã đã tích cực vận động hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hệ số sử dụng đất.

Theo Chủ tịch Hội ND xã Di Trạch, tại xã này, hộ nào trồng ổi ít cũng phải 1 mẫu, hội trồng nhiều nhất lên tới cả chục mẫu. Bình quân, mỗi sào ổi cho thu nhập từ 30-40 triệu đồng/năm sau khi đã trừ chi phí.



Hội ND xã thường xuyên phối hợp với trung tâm dạy nghề của huyện tổ chức các lớp học nghề về trồng cây ăn quả, nấm, rau an toàn... cho hội viên. Ngoài ra, Hội ND xã Di Trạch cũng tích cực phối hợp với Hội ND, Trung tâm Khuyến nông thành phố tổ chức các lớp tập huấn KHKT về trồng trọt.

"Trước đây, nông dân xã Di Trạch trồng lúa là chủ yếu nhưng đến nay, 100% hộ nông dân trên địa bàn xã đều chuyển sang trồng các loại cây ăn quả như: Ổi, táo, đu đủ, nhãn… Trong đó, diện tích trồng ổi là chủ lực, chiếm khoảng 50ha" - anh Vương thông tin.

Theo Chủ tịch Hội ND xã Di Trạch, với hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ nông dân nơi đây không chỉ trồng ổi trên đất Di Trạch mà còn thuê đất ở các xã lân cận để mở rộng diện tích. Ở Di Trạch, hộ nào trồng ít cũng phải 1 mẫu, hộ trồng nhiều nhất lên tới cả chục mẫu. Bình quân, mỗi sào ổi cho thu nhập từ 30-40 triệu đồng/năm sau khi đã trừ chi phí.

Cũng theo anh Vương, hiện người dân xã Di Trạch chủ yếu trồng ổi lê Đài Loan. Giống ổi này vừa dễ trồng, mẫu mã đẹp, chất lượng ngon và đặc biệt ít sâu bệnh. Để có những trái ổi trái vụ giòn ngọt, bà con thường bấm ngọn, hái bỏ hoa chính vụ, chăm sóc và để ổi đậu quả trái vụ. Nhờ cách làm này mà nông dân xã Di Trạch có ổi thu hoạch suốt từ tháng 9 đến tháng 2 âm lịch. Với mô hình trồng ổi lê Đài Loan trái vụ, nhiều nông dân trên địa bàn xã Di Trạch đã có thu nhập hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng/năm.

Bí quyết để trồng ổi trái vụ

Với diện tích 10 mẫu trồng cây ăn quả, trong đó có 5 mẫu trồng ổi lê Đài Loan theo tiêu chuẩn VietGAP, anh Nguyễn Hữu Quang là một trong những tỷ phú nông dân trẻ ở xã Di Trạch.

Anh Quang cho biết: Nếu chăm sóc theo cách thông thường, thì giống ổi lê Đài Loan cho thu hoạch chính vụ vào khoảng tháng 5, tháng 6. Tuy nhiên, thời điểm đó cũng rộ vào mùa các loại hoa quả khác, vì vậy giá bán ổi không được cao và khó tiêu thụ.

Được tham gia các lớp tập huấn KHKT do Hội ND tổ chức, anh Quang đã biết "bắt" vườn ổi ra quả theo ý mình (trồng ổi ra quả trái vụ). Thay vì thu hoạch quả ổi vào tháng 5, tháng 6, anh Quang điều chỉnh cho vườn ổi ra hoa, kết trái để có thể thu quả từ tháng 9 năm trước đến tháng 2 năm sau.

Anh Quang phấn khởi chia sẻ: "Giống ổi ưa gió heo may nên vào tiết trời lạnh, quả ổi trái vụ càng thêm giòn, ngọt. Niên vụ 2020-2021, nhiều hộ trồng ổi chật vật đầu ra do ảnh hưởng của dịch Covid -19 thì gia đình tôi vẫn tiêu thụ rất thuận lợi. Vườn ổi hái quả đến đâu là được các cửa hàng nông sản sạch, thương lái đến tận vườn mua với giá 17.000 đồng/kg".

Chia sẻ bí quyết trồng ổi trái vụ, anh Quang cho biết: "Vào khoảng tháng 4 hàng năm, khi cây ổi bắt đầu ra quả non, tôi tiến hành vặt bỏ toàn bộ, sau đó cắt tỉa cành, tạo tán, tập trung nuôi cây. Tầm tháng 7, tháng 8, tôi bắt đầu bấm ngọn để kích thích cây ổi ra hoa, kết trái. Tôi thực hiện bấm ngọn toàn bộ số cây ổi trong vườn theo từng đợt, từng lớp từ thấp đến cao, nhằm kích thích cây ổi ra quả theo ý mình".