Hà Nội: Xử lý nhóm thanh niên hút thuốc gây cháy tại cây xăng

Video: Nhóm thanh niên châm lửa tại cây xăng Mê Linh.

Trước đó, khoảng 20h45 ngày 31/7, tại cây xăng thuộc xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, có 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đèo nhau trên chiếc xe SH đi vào đổ xăng.

Khi thấy 1 trong 3 thanh niên đang chuẩn bị hút thuốc thì nữ nhân viên của cây xăng đã lên tiếng nhắc nhở. Tuy nhiên, nhóm thanh niên này vẫn tỏ thái độ giễu cợt, cười đùa.

Sau đó, 1 thanh niên còn cố tình cúi đầu vào gần bình xăng rồi châm lửa hút thuốc và ngọn lửa bùng cháy dữ dội khiến nhiều người xung quanh hoảng hốt tháo chạy.

Rất may mắn là ngọn lửa cũng đã được dập tắt nên không có thiệt hại về người và tài sản.

Ngọn lửa bùng lên khiến tất cả mọi người tháo chạy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Tiền Phong, huyện Mê Linh đã xác minh và triệu tập nhóm thanh niên này đến để làm rõ.

Danh tính 3 người này được xác định là H.M.D (SN 1999), N.K (SN 1997) và N.V.Đ (SN 1999); cùng trú tại Mê Linh. Tại cơ quan Công an, H.M.D đã thừa nhận việc dùng bật lửa để hút thuốc gây cháy tại cây xăng.

Nam thanh niên dùng bật lửa để hút thuốc gây cháy tại cây xăng bị cơ quan công an triệu tập. Ảnh: CA TP.Hà Nội

Căn cứ điểm a, Khoản 3, Điều 33 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, Công an xã Tiền Phong đã lập biên bản xử phạt đối với H.M.D về hành vi sử dụng nguồn lửa, các thiết bị điện tử hoặc các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt khác ở những nơi có quy định cấm.

Theo quy định, mức xử phạt đối với hành vi này là từ 2 triệu đến 5 triệu đồng. Ngoài ra, Công an xã Tiền Phong cũng lập hồ sơ xử lý đối với nhóm thanh niên trên về hành vi liên quan đến vi phạm trật tự an toàn giao thông như không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi trên xe ko đội mũ bảo hiểm, chở quá từ 3 người trở lên.