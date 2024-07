Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hay, đến nay đã bước vào mùa lũ, bão năm 2024, tuy nhiên một số cống qua đê trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa hoàn thành dứt điểm việc thi công ngoài hiện trường.

Để đảm bảo an toàn chống lũ, bão của các tuyến đê, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong đó có Hà Nội chỉ đạo Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để thi công hoàn thành dứt điểm công trình đảm bảo yêu cầu chống lũ, bão năm 2024;

Tăng cường công tác quản lý, giám sát hiện trường và thi công công trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng theo quy định; Thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu tại văn bản thỏa thuận cấp phép cắt đê để thi công công trình; Xây dựng, phê duyệt phương án đảm bảo an toàn công trình trong mùa lũ, bão năm 2024 và chủ động, kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng yêu cầu đối với trường hợp xác định không thể thi công hoàn thành công trình để đưa vào chống lũ, bão phải đắp tôn cao, mở rộng đê quai thượng lưu đảm bảo chống lũ như đê chính hoặc tiến hành đắp lấp, hoành triệt cống để đảm bảo an toàn.Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn chống lũ, bão do việc thi công chậm tiến độ gây ra.

Hà Nội yêu cầu hoàn thành xây dựng cống qua đê trước mùa mưa bão năm 2024. Ảnh: D.V.

Sau khi nhận được công văn nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng có Văn bản số 1703/UBND-KTN ngày 03/6/2024 gửi tới các đơn vị, địa phương yêu cầu thực hiện việc thi công xây dựng các cống qua đê trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định trước mùa mưa, lũ 2024.

Cụ thể, trong văn bản, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và Nông nghiệp thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chỉ đạo Ban Quản lý và Duy tu các công trình Nông nghiệp, Nông thôn Hà Nội) nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố trong các Quyết định cấp phép hoạt động liên quan đến đê điều và các văn bản chỉ đạo, chấp thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn công trình đê điều;

Chủ động lập phương án phòng chống thiên tai bảo vệ công trình, bảo vệ tuyến đê trong mùa mưa, lũ năm 2024, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

Tổ chức trực ban 24/24h, chuẩn bị đẩy đủ vật tư, phương tiện và nhân lực để chủ động ứng phó với trường hợp xảy ra tình huống thời tiết bất thường và lũ lớn trên sông, đảm bảo an toàn công trình, cũng như an toàn đê điều theo phương châm "4 tại chỗ" để chủ động xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, đảm bảo an toàn đê điều trong mùa mưa lũ năm 2024;

Một công trình kênh dẫn nước đang xây dựng chạy qua đê tả sông Hồng, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội. Ảnh: D.V.

Ủy ban nhân dân các huyện: Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm, Phúc Thọ, Quốc Oai, Ứng Hòa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Dự án trên thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố; phê duyệt phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu cấp huyện. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương châm "4 tại chỗ" để tổ chức triển khai thực hiện ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị triển khai thực hiện Dự án, chủ động giải quyết các nội dung theo thẩm quyền, kịp thời tham mưu, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Thực hiện chức năng cơ quan thường trực phòng chống thiên tai của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án hộ đê và bảo vệ trọng điểm xung yếu phòng, chống thiên tai năm 2024, thành phố Hà Nội phù hợp với tình hình thực tế.