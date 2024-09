Hạ tầng hiện đại “chắp cánh” cho dự án Top 1 phía Đông TP HCM

Hạ tầng siêu kết nối mở ra tiềm năng lớn



Đại đô thị Vinhomes Grand Park nằm tại vị trí đắc địa của trung tâm TP Thủ Đức, kết nối các công trình hạ tầng quan trọng bậc nhất TP HCM. Trong đó, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, dự kiến vận hành vào cuối quý IV/2024, không chỉ là một loại hình vận tải công cộng hiện đại mang đến sự thuận lợi và trải nghiệm vượt trội cho người dân và du khách, mà còn là một công trình tầm cỡ giúp thay đổi diện mạo đô thị khu Đông.

Bên cạnh tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, dự án đường vành đai 3 đang mở ra không gian phát triển mới cho các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời kết nối TP HCM với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An cùng 5 tuyến cao tốc và các trục hướng tâm.

Vinhomes Grand Park tọa lạc tại vị trí kết nối với nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm.

Theo quy hoạch, dự án vành đai 3 tại TP HCM có 10 nút giao liên thông và các khu vực ra vào đường cao tốc, khi hoàn thành vào năm 2026 sẽ góp phần giãn dân từ các vùng lõi trung tâm ra các khu vực phụ cận. Phía Đông TP HCM là TP Thủ Đức được xây dựng hơn 13km đường trên cao, có nút giao với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và nút giao Tân Vạn, hiện đang được gấp rút triển khai.

Đặc biệt, điểm giao giữa Vành đai 3 với đường Phước Thiện qua Vinhomes Grand Park hiện được đề xuất làm 4 nhánh lên, xuống cao tốc, chiều dài mỗi nhánh khoảng 250m, rộng 7m. Đây cũng được xem là một nhân tố đòn bẩy giúp gia tăng giá trị các dự án nằm trong đại đô thị trong thời gian tới.

Tiềm năng của Vinhomes Grand Park không chỉ đến từ những công trình hạ tầng giao thông nằm gần dự án. Với vị trí cửa ngõ phía Đông thành phố, kết nối nhanh chóng đến Đồng Nai, đại đô thị còn thừa hưởng lợi ích "khủng" từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành, công suất phục vụ 25 triệu khách/năm. Dự kiến giai đoạn 1 của siêu dự án này sẽ được đưa vào khai thác từ năm 2026, đưa cả khu vực trở thành "trạm trung chuyển" khách du lịch quốc tế tới Việt Nam và khách du lịch Việt Nam ra quốc tế. Những đại đô thị có quy mô lớn, hiện đại nằm kế cận Cảng hàng không quốc tế Long Thành như Vinhomes Grand Park chắc chắn sẽ trở thành "chiếc phễu" thu hút cư dân, chuyên gia và du khách.

Sức hút từ dự án Top 1 trong lòng Vinhomes Grand Park

Hạ tầng xung quanh hoàn thiện sẽ góp phần đẩy giá trị của Vinhomes Grand Park tăng cao. Không chỉ là nơi đáng sống bậc nhất Sài Gòn, đại đô thị phía Đông TP HCM cũng là mảnh đất vàng để đầu tư sinh lời bền vững.

Trong đó, dự án Top 1 đại đô thị là The Opus One hiện đang tạo được sức hút mạnh mẽ trên thị trường, khi thu hút 5000 chuyên viên kinh doanh và các đại lý tham gia lễ ra quân cuối tháng 8. Theo giới đầu tư, The Opus One hội tụ nhiều ưu điểm so với các dự án cùng phân khúc được ra mắt trước đó, trong đó có vị trí, tầm view và những tiện ích hiếm có.

The Opus One - Dự án Top 1 của Vinhomes Grand Park đang tạo sức hút mạnh mẽ trên thị trường.

Cụ thể, vị trí "trung tâm trong lòng trung tâm" của The Opus One được xác lập khi toàn bộ hệ sinh thái hoàn chỉnh của Vingroup đều nằm xung quanh dự án. Theo quan niệm "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ", The Opus One còn thỏa mãn vượt trên tất cả các yếu tố này.

Chỉ trong 1 đến 10 phút đi bộ, cư dân có thể tiếp cận với chuỗi tiện ích đã và đang thành hình như TTTM Vincom Mega Mall, đại công viên 36ha, "vũ trụ giải trí" VinWonders, quảng trường Golden Eagle. Bên cạnh đó còn có trường Vinschool hệ Cambridge, sân tập golf 2 tầng 36 slots, toà tháp văn phòng cao 43 tầng, bệnh viện quốc tế Vinmec, các tuyến phố thương mại dịch vụ Broadway, Ginza, bến du thuyền,… Thế giới tiện ích hoàn hảo sẽ đáp ứng mọi nhu cầu và trải nghiệm của cư dân, đồng thời góp phần tăng giá của các căn hộ The Opus One theo thời gian.

Sức hấp dẫn của dự án còn nằm ở bộ tứ tầm view mãn nhãn mà chỉ The Opus One mới có được. Từ các căn hộ sang trọng, chủ nhân có thể thu vào tầm mắt không gian sống sôi động của toàn đại đô thị với các tiện ích ngay dưới chân tòa nhà; xa hơn là thiên nhiên rộng lớn, khoáng đạt mang tới nguồn không khí mát lành và năng lượng tích cực từ sông Tắc, sông Đồng Nai hiền hòa.

Bên cạnh đó, dự án Top 1 của Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn còn thu hút các gia đình tinh hoa, giới đầu tư sành sỏi nhờ hệ tiện ích nội khu mang phong cách resort nghỉ dưỡng hạng sang, hướng đến giá trị sống wellness; tiện ích nội tòa, thiết kế sảnh và không gian từng căn hộ theo tiêu chuẩn 5 sao.

Hệ tiện ích mang phong cách resort hạng sang tại The Opus One.

Trong bối cảnh thị trường cầu vượt xa cung, các dự án căn hộ cao cấp hội tụ nhiều giá trị vượt trội, lại nằm trong khu vực được đầu tư phát triển hạ tầng mạnh mẽ như The Opus One được đánh giá là "hàng hiếm". Đối với các nhà đầu tư, đây là thời điểm phù hợp để xuống tiền, đón đầu đà tăng trưởng và sức bật của thị trường trong giai đoạn mới.