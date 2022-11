Hà Tĩnh: Đêm đầu tiên nơi quê nhà của người phụ nữ lưu lạc hàng chục năm tại Trung Quốc

Tối ngày 3/11, bà Trần Thị Lô (54 tuổi) đã có mặt tại nhà sau 39 năm "mất tích", 27 năm lưu lạc tại Trung Quốc. Cuộc gặp gỡ giữa bà Lô và những người thân sau nhiều năm mất tích vỡ òa xúc động, giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc.

Bà Lô khóc trong niềm vui vỡ òa gặp lại người thân nhưng lại nhớ da diết các con ở Trung Quốc. Ảnh: PV

Bà Trần Thị Lô (SN 1968), trong gia đình thuần nông tại thôn Hòa Bình, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh). Bà Lô là người con thứ 5 trong gia đình có 9 anh chị em, hiện nay bố mẹ bà và người anh cả của bà đã mất.

Năm 1992, bà Trần Thị Lô vào tỉnh Đắk Lắk để tham gia làm kinh tế mới. Đầu năm 1995, người thân bặt vô âm tín với bà Lô. Gia đình bà đã báo cáo việc này đến chính quyền địa phương để được giúp đỡ và tổ chức đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng đều vô vọng từ đấy tới giờ.

Bà Lô không kìm được những giọt nước mắt vui sướng, 27 năm "mất tích" bà già đi nhiều, tóc cũng đã bạc, trí nhớ không còn minh mẫn. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Đức Điều (anh rể bà Lô), chia sẻ: "Vớichừng ấy năm mất tích, gia đình chúng tôi tưởng em dâu đã chết. Tuy nhiên, dù mong manh chúng tôi vẫn hy vọng bà Lô còn sống nên đã đi tìm kiếm khắp nơi, đăng tải thông tin đến trên các báo, truyền hình với hy vọng ai đó thấy sẽ báo về gia đình.

Ngày 2/11, thông qua mạng xã hội, chúng tôi biết được bà Lô vẫn còn sống, gia đình hết sức vui mừng. Vì quá xúc động, tối hôm đó đại gia đình chúng tôi đã họp mặt để bàn kế hoạch tìm gặp em dâu.

Ông Nguyễn Đức Điều (anh rể bà Lô) vui mừng, nghẹn lời khi gặp bà Lô. Ảnh: PV

Từ số điện thoại mà gia đình đăng tải tìm kiếm ở các báo, đài, mạng xã hội, 0h ngày 3/11, em dâu đã gọi điện cho con trai tôi là Nguyễn Đức Điệp để thông tin rằng mình đang ở Trung tâm Công tác Xã hội Nghệ An và nhờ mọi người đến đón mình về".

Nghe lại giọng nói của người thân sau 27 năm xa cách khiến gia đình vui mừng không diễn tả nổi, mọi người ôm nhau khóc vì xúc động.

Sáng 3/11, gia đình ông Nguyễn Đức Điều đã thuê xe tô tô đến Trung tâm làm thủ tục đưa bà Lô về với gia đình.

Bà Lô ra đi khi tuổi còn xuân, đến lúc trở về thì đã già, bố mẹ cũng đều đã qua đời. Ảnh: PV

Ông Trần Xuân Vận (chú ruột bà Lô) xúc động nói: "Từ nhỏ, Lô có tâm lý không bình thường như những người khác. Hôm nay được trở về đoàn tụ với gia đình, chúng tôi vui lắm, bây giờ Lô đã già rồi, trí nhớ lãng, lúc nhớ lúc quên.

Lô tâm sự rằng đã có chồng và 4 con ở bên Trung Quốc. Tuy nhiên, chồng đã chết. Hiện nay, Lô rất nhớ các con, muốn làm nhanh các thủ tục, giấy tờ để được nhanh chóng gặp các con của mình".

Khi nghe tin bà Lô được trở về quê hương, từ làng trên xóm dưới, đâu đâu cũng nghe chuyện bà Lô từ "tưởng đã chết" trở về, ai cũng muốn đến tận nơi được nhìn thấy bà Lô, hỏi thăm, chúc mừng.

Bà Lô vừa đặt chân xuống quê nhà, chuông điện thoại reo không ngừng, con cháu lắm ăn xa gọi về hỏi thăm bà Lô. Ảnh: PV

Trong nhà cho đến ngoài cổng không còn một chỗ trống, tiếng cười tiếng nói, tay bắt mặt mừng việc bà Lô trở về như câu "chuyện cổ tích" nơi vùng quê nghèo quanh năm vốn trầm lắng.

Ông Lê Trung Thực - Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết: "Đã tìm được người thân cho bà Nguyễn Thị Lô (54 tuổi) bị lưu lạc ở Trung Quốc. Bà Lô là nạn nhân của một vụ án nghi buôn người, được Công an phường Trường Thi (TP. Vinh) bàn giao cho đơn vị chăm sóc hôm 1/11. Bà Lô đã được người thân làm thủ tục đưa về sau khi nhân viên Trung tâm đăng hình ảnh và thông tin lên mạng xã hội".

Nghe tin bà Lô trở về sau 27 năm mất tích, rất đông bà con chòm xóm đến hỏi thăm, chia vui với gia đình. Ảnh:PV

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Khắc Phong - Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc, thông hay: "Bà Lô là công dân địa phương mất tích nhiều năm, nay đã được người thân tìm thấy và đưa về nhà chăm sóc. Do bà Lô mới trở về, sức khỏe chưa ổn định, chính quyền địa phương sẽ bố trí xuống động viên, hỏi thăm. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mức sẽ hỗ trợ, giúp đỡ bà và gia đình bà Lô".