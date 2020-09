Hà Tĩnh: Đi qua cầu tràn, một người dân bị lũ cuốn tử vong

Sáng 19/9, trao đổi với Dân việt, ông Nguyễn Đức Thắng - Chủ tịch UBND xã Sơn Giang cho biết: Trên địa bàn vừa có một người dân bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua cầu tràn của đập Quát thuộc thôn 1, xã Sơn Giang.



Cầu tràn nơi xảy ra sự việc.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, trên địa bàn Hà Tĩnh từ trưa đến tối 18/9 có mưa to đến rất to đã gây lũ lụt ở các địa bàn miền núi. Từ chiều 18/9, mực nước tại các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố bắt đầu dâng cao.

Theo đó, vào tối 18/9, anh Nguyễn Tuấn Hoàng (SN 1993, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức sinh nhật cho vợ. Sau đó, H. và một số người cùng rủ nhau sang xã Sơn Giang chơi. Đến khoảng 5 giờ sáng 19/9, H. cùng 2 thanh niên chở nhau bằng xe máy về nhà đi qua cầu tràn thì bị nước cuốn trôi.

Sau 2 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Khi nước lũ lên, chính quyền địa phương lắp biển cảnh báo nguy hiểm nhưng cả 3 vẫn điều khiển xe máy đi qua tràn của đập Quát thuộc thôn 1, xã Sơn Giang. Nước lũ chảy xiết đã đẩy cả người và xe xuống dòng nước. Hai người đi cùng đã cố gắng bơi được vào bờ, còn H. bị nước lũ cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, huyện Hương Sơn huy động lực lượng bộ đội, công an cùng chính quyền địa phương và người dân tìm kiếm.

Sau hơn 2 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách đập tràn khoảng 10m.

Mùa mưa lũ, nhiều vùng ngập lụt người dân vẫn liều mình đi qua cầu tràn.

Đến 7h30 sáng nay, thi thể H. đã được tìm thấy. Hiện, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang làm thủ tục bàn giao cho gia đình nạn nhân đưa thi thể về mai táng.