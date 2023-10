PC Hà Tĩnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động SXKD trong những tháng cuối năm 2023

Từ nay đến cuối năm còn chưa đầy 3 tháng, PC Hà Tĩnh đang "chạy nước rút" để thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD), phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2023.

Với phương châm xuyên suốt trong quá trình hoạt động "nỗ lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ khách hàng", từ đầu năm đến nay, Ban lãnh đạo PC Hà Tĩnh đã có nhiều đổi mới trong công tác điều hành, chỉ đạo, thường xuyên bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đồng thời đề ra các giải pháp hợp lý, sát với thực tế để triển khai hiệu quả hoạt động SXKD. Nhờ đó, nhiều công tác, chỉ tiêu, được thực hiện đạt và vượt kế hoạch Tổng công ty giao, tạo đà thuận lợi để Công ty tăng tốc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD trong những tháng cuối năm.

Ban lãnh đạo PC Hà Tĩnh đã có nhiều đổi mới trong công tác điều hành, chỉ đạo, thường xuyên bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đồng thời đề ra các giải pháp hợp lý, sát với thực tế để triển khai hiệu quả hoạt động SXKD. Ảnh: PV

Theo đó, sản lượng điện thương phẩm 9 tháng thực hiện 132,432 triệu kWh, lũy kế thực hiện 1.095,982 triệu kWh, tăng 12,34% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 80,41% so với kế hoạch năm. Giá bán điện bình quân thực hiện 2.037,66 đ/kWh, lũy kế thực hiện 2.001,36 đ/kWh, tăng 75,36 đ/kWh so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 22,83 đ/kWh so với kế hoạch Tổng công ty giao. Tỷ lệ thu nộp tiền điện đạt 100,03%; tỷ lệ khách hàng không dùng tiền mặt đạt 77,95%/72,56% kế hoạch; tỷ lệ trích nợ tự động đạt 16,17%/23,7% kế hoạch giao.

Trong 9 tháng đầu năm, Công ty đạt 4/4 chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng, giải quyết cấp điện cho 86 khách hàng trung áp với thời gian trung bình 3,62 ngày, giảm 1,38 ngày so với kế hoạch. Trong 9 tháng qua, Công ty đã thực hiện kiểm tra 8.775 lượt khách hàng, xử lý 129 vụ hư hỏng đo đếm và 3 vụ trộm cắp điện.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, kiểm tra 72.722 lượt khách hàng, đạt 84,2% kế hoạch năm 2023. Xử lý 1.068 vụ vi phạm đo đếm và 50 vụ trộm cắp điện, điện năng truy thu bồi thường 684.423 kWh. Đặc biệt, theo kế hoạch trong tháng 9 và 10, toàn Công ty sẽ thực hiện ký phụ lục hợp đồng và thay đổi lịch ghi chỉ số của 60% tổng số khách hàng, 40% còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 11. Đến nay, Công ty đã ký thỏa thuận được với 15.060 khách hàng, đạt tỷ lệ 3,2%.

Trong 9 tháng đầu năm, Công ty đạt 4/4 chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng, giải quyết cấp điện cho 86 khách hàng trung áp với thời gian trung bình 3,62 ngày, giảm 1,38 ngày so với kế hoạch. Ảnh: PV

Về công tác đầu tư xây dựng, Công ty đang thực hiện 46 dự án ĐTXD có tổng mức đầu tư 564,894 tỷ đồng. Hiện, đã quyết toán 13 dự án, nghiệm thu đóng điện 7 dự án, đang thi công 2 dự án, các dự án chống quá tải năm 2024 hiện Công ty đang lập, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Công tác sửa chữa lớn năm 2023, Công ty cũng đã hoàn thành 26 hạng mục, đang thi công 9 hạng mục…

Đối với công tác SXKD khác, 9 tháng đầu năm Công ty thực hiện đạt và vượt kế hoạch Tổng công ty giao 9 tháng. Cụ thể, doanh thu SXKD khác 9 tháng thực hiện 19,528 tỷ đồng, đạt 79,02% kế hoạch giao (24,712 tỷ đồng), lợi nhuận thu về 2,429 tỷ đồng, đạt 80,71% kế hoạch giao (3,009 tỷ đồng).

"Bằng hành động và quyết tâm cao, trong 3 tháng còn lại, Công ty tiếp tục dồn sức, dồn lực để về đích, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch Tổng công ty giao". Tinh thần đó cũng đã được ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty khẳng định rõ tại "Hội nghị đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023" vào chiều ngày 10/10/2023.

PV Hà Tĩnh quyết tâm phấn đấu với tinh thần và nỗ lực cao nhất để thực hiện đạt và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2023. Ảnh: PV

Tại Hội nghị, Giám đốc PC Hà Tĩnh đã trực tiếp kêu gọi toàn thể CBCNV Công ty nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, quyết tâm phấn đấu với tinh thần và nỗ lực cao nhất để thực hiện đạt và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2023.

Cùng đó, ông yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát lại các chỉ tiêu thực hiện trong năm; đẩy mạnh thực hiện tốt hơn nữa một số chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật còn hạn chế, tập trung vào một số chỉ tiêu quan trọng như: sản lượng điện thương phẩm, giá bán điện bình quân, tỷ lệ thu nộp tiền điện, các chỉ tiêu chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng…

Đặc biệt, nghiêm túc thực hiện chỉ tiêu pháp lệnh về tổn thất điện năng, giảm thiểu các vụ sự cố, tăng cường thực hiện các giải pháp về quản lý vận hành, kinh doanh, giám sát mua bán điện đảm bảo chỉ tiêu tổn thất điện năng về đích như kế hoạch.

Đối với công tác thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng, Giám đốc PC Hà Tĩnh quán triệt các đơn vị cần tuân thủ thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo và định hướng của Tập đoàn, Tổng công ty, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo hoàn thành các bước công việc đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

Trong các tháng còn lại, PC Hà Tĩnh xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động SXKD, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hơn nữa năng suất lao động, tập trung chú trọng đến công tác chuyển đổi số, quan tâm hơn nữa công tác an toàn vệ sinh lao động, quyết tâm không để xảy ra tình trạng mất an toàn lao động, đảm bảo sức khỏe cũng như ổn định đời sống tinh thần để người lao động trong toàn đơn vị yên tâm công tác.