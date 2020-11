Hà Tĩnh: Nông nuôi bò vỗ béo hiệu quả, đời sống khá giả

Mở rộng quy mô chăn nuôi

Với quy mô đàn bò 30 con cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, gia đình chị Cao Thị Nhị (ở thôn Lĩnh Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên) là một trong những điển hình kinh tế ở địa phương.

Chị Nhị cho biết: Gia đình chị có truyền thống nuôi bò từ lâu. Trước đây nuôi 5 - 7 con rồi tăng dần. Trong lúc đang khó khăn, không có kinh phí để mở rộng quy mô đàn bò thì tháng 5/2020 gia đình chị được Quỹ HTND cho vay 100 triệu đồng. Có vốn, chị đã mua thêm 5 cặp bò (mỗi cặp là 1 bò nái và 1 bò con), nâng tổng đàn bò của gia đình chị lên 30 con. Với quy mô chăn nuôi lớn, chị thuê thêm 2 lao động và thuê 1,5ha đất để trồng cỏ.

Từ nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều nông dân xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, đã đầu tư nuôi bò vỗ béo đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Ngọc Loan

Để nguồn vốn vay Quỹ HTND sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao, Hội ND tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các địa phương khảo sát địa bàn, cho vay đúng đối tượng. Cùng với cho vay vốn, các cấp Hội tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho hội viên để vận dụng vào sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế.



Đáng chú ý, không chỉ được vay vốn, gia đình chị còn được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, cách thức làm kinh tế nên gia đình chị chăn nuôi ngày càng hiệu quả. Từ chăn nuôi bò vỗ béo, gia đình chị thu lãi hàng trăm triệu đồng/năm.

Trao đổi về tình hình địa phương, bà Lê Thị Lệ - Chủ tịch Hội ND xã Cẩm Sơn cho biết: Cẩm Sơn có diện tích đất rộng để trồng cỏ nên rất thuận tiện cho nông dân đầu tư nuôi bò. Hiện nay, tổng đàn bò toàn xã khoảng 1.800 con, trong đó có 30 mô hình nuôi từ 5 con trở lên. Để hỗ trợ hội viên nông dân có vốn đầu tư nuôi bò, Hội ND đã phối hợp giải ngân 1 tỷ đồng vốn vay Quỹ HTND do T.Ư Hội ND ủy thác. Trong 12 hộ được vay vốn nuôi bò mới đây, hộ vay nhiều được 100 triệu đồng, hộ ít nhất là 70 triệu đồng.

Đánh giá hiệu quả nguồn vốn vay Quỹ HTND, bà Lệ khẳng định: Từ khi có nguồn vốn Quỹ HTND, các hộ nông dân được vay vốn đã mở rộng quy mô chăn nuôi, tăng thêm thu nhập cho gia đình, tạo sự lan tỏa làm kinh tế. Nhiều hộ dân khác khi thấy những hộ chăn nuôi lớn làm ăn khá hơn cũng làm theo. Từ đó, trong xã có nhiều mô hình cho hiệu quả cao, giúp người dân tăng thu nhập.

Thêm nhiều tỷ phú, triệu phú nông dân

Trao đổi với PV Báo NTNN, ông Bùi Nhân Sâm – Chủ tịch Hội ND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Xác định việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế là trong những nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, các cấp Hội ND tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ hội viên. Trong đó, việc vận dụng hiệu quả nguồn Quỹ HTND đã tạo động lực lớn trong việc giúp hội viên, nông dân thêm tự tin mở rộng quy mô sản xuất. Hiện nay, Hội ND tỉnh đang quản lý hơn 38,6 tỷ đồng nguồn Quỹ HTND, thực hiện 173 dự án với 1.497 hộ vay".

Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với 3 ngân hàng ủy thác cho hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ gần 4.000 tỷ đồng. Các cấp Hội chủ động liên kết với các ngành, doanh nghiệp, các công ty cung ứng phân bón, giống cây con và các loại vật tư, thiết bị máy móc cơ giới hoá phục vụ sản xuất nông nghiệp đảm bảo chất lượng cho bà con nông dân theo phương thức trả chậm để phục vụ nhu cầu sản xuất cho nông dân. Giai đoạn 2015 - 2020 đã cung ứng 39.316 tấn phân bón, 13.569 tấn thức ăn gia súc, gia cầm.

Ông Bùi Nhân Sâm khẳng định: Có điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển, hội viên nông dân Hà Tĩnh càng thêm tin tưởng, đoàn kết tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" do các cấp Hội ND phát động ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng. Bình quân hàng năm có 112.633 hộ đăng ký, 94.121 hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp, đạt 75,3%.

Từ phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều nông dân điển hình trong SXKD giỏi, hiệu quả kinh tế ngày càng cao. Nhiều mô hình có quy mô sản xuất lớn, thu nhập từ 500 triệu đến trên 1 tỷ đồng mỗi năm; trong đó hộ có thu nhập từ 1 tỷ đồng trở lên có 205 hộ, thu nhập từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng có 1.541 hộ.